Copa Libertadores: Argentinos se despidió con una amarga derrota por penales ante Barcelona de Ecuador

Muy temprano se quedó Argentinos Juniors con las manos vacías. El paso del Bicho por la Copa Libertadores se terminó en el estreno, despedido en la segunda fase previa de clasificación, vencido por el Barcelona ecuatoriano. Un momento triste para el club de La Paternal, que incluso había ganado 1-0 el partido de ida en Guayaquil. Pero no supo mantener la diferencia favorable, perdió 1-0 en el Diego Maradona, y naufragó en la definición por penales (4-5). Al ser superado en esta instancia, el equipo de Nicolás Diez se quedó fuera de las copas internacionales por esta temporada, ya que necesitaba pasar a la tercera etapa para, al menos, asegurarse la entrada a la Copa Sudamericana. No sucederá.

Para Argentinos, los desempates se transformaron en una suerte de maldición, ya que había fallado en otras dos definiciones por penales en los últimos tres meses. El 5 de noviembre de 2025, cayó por 5 a 3 contra Independiente Rivadavia (2-2 en los 90 minutos) en la final de la Copa Argentina. El 21 de enero pasado, perdió con Midland por 6 a 5 (1-1 en los 90 minutos) en su presentación en la Copa Argentina. El primer encuentro se jugó en Instituto y el segundo, en el estadio de Lanús. Fue la sexta derrota consecutiva para el Bicho desde los once metros.

Jhonny Quinonez celebra con sus compañeros tras anotar el 1-0 para Barcelona (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

La eliminación de Argentinos Juniors se suma a otras decepciones de equipos de nuestro país en la misma instancia. No pudo Boca en 2025, tampoco Godoy Cruz en 2024. El último que superó las dos llaves eliminatorias fue Estudiantes de la plata, en 2022.

Nada le salió al Bicho, que tuvo la tenencia (70 por ciento de posesión), generó más situaciones de riesgo, y hasta tuvo un gol anulado a Nico Oroz por una mano de Viveros en la acción previa. La primera llegada de la visita fue a los 29 minutos, con una buena gambeta y posterior remate de Darío Benedetto, aunque su tiro no fue esquinado y el arquero Brayan Cortés lo detuvo sin inconvenientes.

Salida con cabezas gachas para Argentinos y algunos aplausos en el Diego Maradona (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

López Muñoz exigió al arquero con un zurdazo de lejos, Porcel remató a las manos de Contreras en una contra muy favorable. Barcelona, con mucho menos, fue más efectivo. Cuando promediaba el segundo tiempo, en una gran jugada colectiva, Céliz tocó hacia atrás y Quiñónez, de primera, sacó un misil directo al rincón izquierdo. El Bicho lo sintió, le llenó el área de centros a Barcelona, pero no pudo. Contreras le sacó un rebote casi sobre la línea a Morales, ya muy cerca del final.

En los penales, arrancó Barcelona. Argentinos tuvo dos ocasiones para quedarse con todo: primero, Brayan Cortés atajó el tiro de Tomás Martínez, pero Contreras de inmediato le negó el grito a Iván Morales. En la serie uno contra uno, Cortés volvió a lucirse ante Alex Rangel, y Riquelme falló el match-point con un bombazo al travesaño. No habría otra oportunidad: Céliz acertó y Erik Godoy la mandó a las nubes.

Milton Céliz, desde el piso, le saca la pelota a Alan Lescano; el exvolante de Riestra fue uno de los destacados en la visita (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

“Nos vamos con mucha angustia, porque teníamos muchísima ilusión de poder ingresar en la Copa,. Creo que hicimos todo para resolver el partido en los 180 minutos, pero el fútbol tiene estas cosas. Ahora tenemos que mirar para adelante. Es un golpe duro, lo estamos sintiendo, pero ya hay que pensar en el torneo local, no hay tiempo de lamentos, hay que mejorar muchas cosas. Entendemos el posible malestar de la gente, porque la ilusión de ellos era la misma que la de nosotros”, destacó Federico Fattori, uno de los referentes del Bicho.

Lo mejor del partido

Se terminó la Copa para Argentinos, al que sólo le queda por delante el Apertura. Barcelona buscará la fase de grupos contra Botafogo, el equipo de Martín Anselmi.