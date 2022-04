Gonzalo Higuaín le puso fecha a su retiro del fútbol

Algunos medios ya habrían adelantado meses atrás sobre el futuro de Gonzalo Higuaín. Finalmente, todo apunta a que esas especulaciones se harán realidad, luego de que Jorge Nicolás, padre del “Pipita” confirmara que el actual jugador de la MLS se retirará una vez concluida la temporada con el Inter Miami.

“No lo veo volviendo a Argentina, por lo que me dijo a mí que se va a retirar del fútbol a fin de este año, termina este año y se retira del deporte”, dijo Jorge, acerca del exfutbolista surgido en River y con pasos por Real Madrid, Nápoli y Juventus, con lo que dio por sentado de que las posibilidades de que se retire en el club millonario son casi nulas.

Además, el padre del ex delantero de la selección aclaró que le encantaría que su hijo siga ligado al fútbol después de jugar. “Es un chico que conoce mucho, que estuvo en varios lados, tiene todo para triunfar. Para mí sería una picardía que no siga en el fútbol”.

Respecto a las críticas que ha tenido en las redes sociales a lo largo de los últimos años por algunos “desaciertos” que tuvo, principalmente con la albiceleste, expresó que “La familia estuvo siempre para contenerlo. Yo le explicaba que no se podía hacer un mínimo problema por la gente que lo criticaba. Es un tipo súper respetado en Europa, por donde camina. Si vos me decís a mí que la gente no le daba bola en la calle, pero nunca nos pasó nada de eso, le pedían fotos y todo. Jamás un agravio, jamás una puteada. La realidad no son las redes sociales”.

Gonzalo Higuaín festeja el gol con el que Inter Miami le ganó a Columbus Crew 1-0, por la MLS Prensa Inter Miami

Meses atrás, ya se había barajado la posibilidad de que “Pipita” dejara el fútbol, luego de que fuentes del Inter de Miami le dijeran al medio SunSport que esperan que el centrodelantero abandonara la actividad cuando termine la temporada regular en el fútbol de los Estados Unidos. En aquel momento, la franquicia de David Beckham estaba a nueve puntos de la zona de clasificación a los playoffs y acumulaba seis derrotas consecutivas.

Pero el delantero ya había expresado tiempo atrás a LA NACION : “Lo tengo decidido. Cuando dejé la selección me comencé a preparar para el futuro, y ya supe que ese futuro no sería en el fútbol. Mi vida va a ir por otro lado. Sería un masoquista si dejo el fútbol por todo lo que sufrí, por las exigencias, y me vuelvo a meter en el ambiente del fútbol. No, no, no concuerda con lo que pienso. Iré por otro lado. Primero, disfrutaré mucho de mi gente, de mi familia. Y después, lo que me vaya gustando hacer, lo haré”.

A sus 37 años, Gonzalo Higuaín vistió los colores de River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, Inter Miami; jugó un total de 628 encuentros y anotó 321 goles. A esto, se le agregan los 31 tantos que acertó en sus 75 partidos que jugó con la selección.

Homenajes para Federico Higuaín, en su retiro

Quien sí colgó definitivamente los botines fue Federico Higuaín, -el hermano de “Pipita”- que se destacó en la Mayor League Soccer y ahora se despidió formalmente de la liga como jugador de Columbus Crew, equipo con el que firmó un contrato de un día de duración para jugar el partido del sábado ante Nashville SC, para asegurarse que uno de los mejores jugadores de la historia del club dejará el fútbol como miembro del equipo del club del estado de Ohio.

Former teammates, #Crew96 players, family and more wished Federico Higuain all the best in retirement. pic.twitter.com/KZI0mx7oJe — The Crew (@ColumbusCrew) April 3, 2022

“Tu hogar es donde está tu corazón, y mi corazón por siempre estará en Columbus”, dijo el ahora exfutbolista a través de un video.

El número 10 argentino pasó ocho años de su carrera profesional en Columbus después de unirse al Crew en julio de 2012. Se convirtió en el líder de todos los tiempos del club en asistencias (63) y ocupa el tercer lugar en goles de temporada regular (55). Higuaín, la Contratación del Año 2012 en la MLS, también jugó en la liga norteamericana para D.C. United e Inter Miami CF.