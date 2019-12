"Gracias Boca": Nicolás Burdisso se despidió con un video

Nicolás Burdisso hizo oficial su salida de Boca a través de un video en sus redes sociales Fuente: Télam

En la época de renovación que vive Boca con la asunción de Jorge Amor Ameal como presidente y la salida de Gustavo Alfaro, entre otros cambios, ahora oficializó su renuncia Nicolás Burdisso, el director deportivo, que había firmado en el verano pasado, durante la gestión liderada por Daniel Angelici, un contrato por dos años.

La despedida fue mediante un video que contiene imágenes de su año de trabajo en el club, en las que presenta algunos refuerzos y da charlas a jugadores de las divisiones inferiores. "Gracias Boca", dice una inscripción en el final del video, que dura 27 segundos.

Hace unos días Burdisso había declarado: "Pusimos nuestro cargo a disposición; no queríamos un peso ni nada de eso. Entendemos que hoy hay otra gente trabajando en el club y las decisiones se toman automáticamente sin nuestro consentimiento. Por eso entendemos que ya no tenemos nada que hacer acá". El fútbol de Boca quedó a cargo por Juan Román Riquelme, que desde que asumió la vicepresidencia segunda no tuvo diálogo con el ex defensor.

Burdisso agregó: "Tanto Aníbal Matellán como yo somos hijos del club y no quisimos renunciar por eso. Solamente quisimos hacernos a un lado para que sigan con el trabajo. Queremos desearle lo mejor al club".