Con la misión de mantener el paso ganador de los últimos encuentros, Barcelona se mide este miércoles con Granada, por los cuartos de final de la Copa del Rey, en el Nuevo Los Cármenes. El encuentro se jugará desde las 17 de nuestro país, con transmisión por DirecTV.

En los octavos de final, jugados la semana pasada, el equipo blaugrana derrotó con mucho esfuerzo a Rayo Vallecano por 2-1, mientras que Granada, con la participación del defensor argentino Nehuén Pérez, aplastó por 6-0 al humilde Navalcarnero.

El entrenador del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, destacó que confía en que el crack argentino Lionel Messi se quede a jugar en el equipo catalán en la próxima temporada. "Todavía no veo a Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona" declaró el DT en una entrevista que concedió a The Athletic, un sitio web del ex delantero ingles Alan Shearer.

"No es que esté confiado en que Messi se va a quedar en el club, pero sí estoy esperanzado, porque es todavía un gran jugador y está ganando partidos para el equipo", subrayo el entrenador, con la idea además de dar por finalizada la polémica que surgió en los últimos días, después de que el diario El Mundo publicó el contrato del rosarino con Barcelona.

Para este encuentro, Koeman piensa mantener los titulares, con un único cambio en el arco, donde Neto seguirá como titular en esta competición en lugar de Ter Stegen, aunque también evalúa qué hacer en el lateral derecho, donde debe optar entre Sergi Roberto o el ascendente Óscar Mingueza.

Las probables formaciones:

Granada: Rui Silva - Víctor Díaz, Domingos, Germán, Carlos Neva - Soro, Yan Eteki, Montoro, Puerta - Soldado y Jorge Molina. DT: Diego Martínez.

Neto - Sergi Roberto o Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembelé, Lionel Messi y Griezmann. DT: Ronald Koeman. Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Árbitro: José María Sánchez Martínez.

Hora: 17

TV: DirecTV

