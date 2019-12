Otros tiempos: cuando Angelici y Riquelme se juntaban a hablar más allá de la política del club

Daniel Angelici había decidido no hablar más con los medios como presidente de Boca. Les había confesado a sus cercanos en la comisión directiva que su conferencia del 22 de noviembre había sido su último contacto con la prensa antes de las elecciones del próximo domingo.

Sin embargo, ayer, en el inicio de una semana clave para el Mundo Boca, rompió esa promesa. Según explicó en Fox Sports Radio, consideró que las acusaciones de Juan Román Riquelme hacia él y Christian Gribaudo antes del partido contra Argentinos, fueron demasiado para quedarse callado.

Además de fotografiarse con los hinchas de Boca que fueron a la Bombonera, Riquelme criticó con dureza a la actual conducción, y chicaneó: "Debe ser verdad eso que dicen de que Angelici es de Huracán y Gribaudo de Independiente". Y luego del partido acusó al periodista Leandro Aguilera, que cubro Boca desde hace una década, de ser empleado de Angelici. "Hoy fui victima de esta difamación por parte de Juan Román Riquelme. Sólo fui a buscarlo para hacer una nota periodística en @radiomitre y me trató así. Yo no tengo un jefe que se llama Daniel Angelici.", se defendió Aguilera través de sus redes sociales.

"Yo le creí a Riquelme cuando pidió la unidad, pensé que había madurado pero no, siempre dividió. Dividió el vestuario como jugador y también dividió a la dirigencia", disparó Angelici anoche. Y agregó: "Me gustaría tenerlo cara a cara acá, así la gente se da cuenta cuando alguien miente". El dirigente también alertó: "Yo le propuse ser manager del club y me dijo que no. También me acuerdo que al otro año que no le renové y se fue a Argentinos Juniors gané de nuevo las elecciones. Por eso digo que no subestimen al hincha. Esperemos el domingo a ver qué pasa."

La previa de las elecciones en Boca se convirtieron en un gran lodazal, en donde las chicanas, las acusaciones cruzadas y las fake news se convirtieron en moneda corriente. Incluso, se llevaron por delante todo tipo de propuesta. Y al ring se suben demasiados actores. Porque además de los principales aparecen los secundarios, e incluso los de reparto.

La jornada electoral se desarrollará el próximo domingo 8 de diciembre de 8 a 18, en una carpa especialmente colocada junto a la Bombonera, en la zona de las vías del tren. Y aunque faltan seis días, la sensación es que a esta historia le faltan varios capítulos.