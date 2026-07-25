Haaland fue al casamiento de un compañero del City: el video del remo vikingo en traje

El jugador de la selección noruega Erling Haaland, cuya popularidad se disparó durante el Mundial 2026 por la llegada del equipo hasta los cuartos de final, se volvió viral nuevamente cuando asistió al casamiento de su compañero en el Manchester City Gianluigi Donnarumma e hizo el remo vikingo en plena fiesta.

El delantero de 25 años, junto a su novia Isabel Haugseng Johansen, fue uno de los invitados a la lujosa boda del arquero italiano y de la diseñadora de interiores Alessia Elefante. Ya en la fiesta, entre la música y en plena madrugada, volvió a liderar el remo vikingo como en el Mundial, pero esta vez de gala. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Tras algunas indicaciones iniciales, con un mazo en una mano y un tambor, el mediocampista marcó el inicio del ritual, que suele utilizarse para homenajear la historia vikinga del país. Primero golpeó dos veces el instrumento y recibió la respuesta de los invitados que, a la vez, comenzaron a mover los brazos simulando la acción de remar. Al tiempo se escucha la frase “¡Ro!” (que significa “remar” en noruego).

Haaland en la boda de Donnarumma con un remo vikingo

La coreografía se fue acelerando durante varios segundos hasta desembocar en una celebración general.

Este cántico comenzó a usarse por la selección después de que Noruega venciera a Italia en un partido disputado en junio del año pasado, un paso clave en su camino hacia la clasificación para el Mundial por primera vez desde 1998, y solo la tercera vez en casi 90 años, según los registros de la FIFA.

Ya en la Copa del Mundo, la selección nórdica comenzó a hacerlo en cada triunfo de la competencia. Lo hicieron tras los partidos contra Irak, Senegal, Costa de Marfil y Brasil. En los cuartos de final, los “vikingos” fueron derrotados por Inglaterra.

La remada vikinga tras un partido de la selección de Noruega

El casamiento de Donnarumma

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Giorgio Martire, en la localidad de Locorotondo, sur de Italia.

Vestido de blanco, el también capitán de la selección italiana caminó de la mano de su pareja de hace 10 años entre los aplausos de familiares y amigos en el casco antiguo de la ciudad. La novia portó un largo velo que cubría su rostro al entrar en la iglesia.

La boda reunió a numerosos rostros conocidos del fútbol europeo. Entre los invitados destacaban varios futbolistas del Manchester City, además del entrenador Roberto Mancini.

Ternyata ada Kova dan istri juga hadir dipernikahan @donnarumma selain @Erling 😍



Cepat balik ya guys... 💙 pic.twitter.com/zqoQAwW2U5 — Pantau City Indonesia (@PantauManCity) July 25, 2026

Haaland, viral

Haaland goleó en un ranking divulgado de los futbolistas que más seguidores ganaron en Instagram a lo largo del Mundial, unos 30 millones.

Autor de siete goles, pasó de 40,7 a 70,7 millones de seguidores en esa red social, según el ranking de la plataforma SocialBlade.

Tras la derrota ante Inglaterra, el jugador volvió a hacerse viral al aterrizar en Oslo con un particular acompañante: un mapache disecado que sostenía un whisky entre sus garras.

Haaland aterrizó en Noruega con un “mapache” que sujetaba un whisky entre sus garras

Según consignó el medio local VG, Haaland adquirió a su “nueva mascota” en la tienda Wild Bill’s Western Store en Dallas, donde disputó los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo frente a Costa de Marfil. El objeto tiene un valor deUS$750. Junto con el mapache, compró además un sombrero y botas de vaquero.