Gianluigi Donnarumma se molestó porque PSG contrató a otro arquero y dejó un sugestivo mensaje

En su cuenta de Instagram, el italiano Gianluigi Donnarumma aparece este sábado sonriendo junto a su mujer y su hijo delante de una torta en la que se advierte una parte de la frase que rodea a la comida: “número 1″. Puede ser una simple coincidencia o tratarse de un mensaje por elevación a los dirigentes del Paris Saint-Germain, que contrataron a otro arquero, el francés Lucas Chevalier, en un pase por 40 millones de euros más 15 millones en posibles bonificaciones.

Es una publicación que ya está dando mucho que hablar en París. La llegada desde Lille de Chevalier, de 23 años, parece ser una amenaza para la titularidad de Donnarumma, de 26, que tiene la intención de extender su vínculo con el club galo a falta de un año de contrato, pero todavía no hay acuerdo. En ese contexto, el también guardameta de la selección italiana parece sentirse bajo amenaza, por lo que los medios franceses especulan con que detrás de la tierna imagen de la torta con su familia hay un mensaje encubierto.

El jugador aparece sonriente en esas dos fotos junto con su familia en un restaurante, en un ambiente costero paradisíaco, con barcos anclados por detrás. Si algún chef le hizo una dedicatoria en su plato, a Gianliugi le gustó la idea de exponerlo ante el mundo en su red social y que se viera esa parte escrita con chocolate, de frente a la cámara, rodeando al postre. Por lo pronto, el primer cumpleaños de su hijo Leo será el mes próximo.

¿Simple coincidencia o una referencia más o menos sutil de su posición ante la determinación del fichaje de Chevalier? La reacción de los seguidores en los comentarios, sobre todo los fanáticos del fútbol, es animarlo a dejar el club de la capital francesa para unirse al Manchester United, al Galatasaray o al Real Madrid, entre otros.

Según reveló el medio francés RMC Sport, Donnarumma fue informado hace varios días respecto de que iba a llegar Chevalier, de destacada temporada en Lille, quien participó de su primer entrenamiento este sábado con el equipo, aunque no fue presentado formalmente todavía. La noticia, según trascendió, no le cayó bien al italiano, que tuvo un año notable y fue uno de los grandes artífices de la primera consagración del club parisino en la Champions League.

Gianluigi Donnarumma, pieza clave del PSG que se quedó con el título en la última Champions League. INA FASSBENDER - AFP

Así, tiene dos opciones: marcharse este verano europeo, lo que PSG vería con buenos ojos ante la posibilidad de una negociación, o quedarse, lo que supondría algunas tensiones en el transcurso del año que le queda de contrato.

Donnarumma, uno de los jugadores que más gana en el plantel con un sueldo de 850.000 euros al mes, quería un aumento y se negó a aceptar la nueva estructura salarial impuesta por el director deportivo del club, Luis Campos, en los últimos dos años: una base salarial más baja, aunque con grandes incentivos en el rendimiento individual y colectivo.

Lucas Chevalier, el arquero que dejó el Lille para unirse al PSG con la "garantía" de que sería titular Jon Super - AP

Incluso, aseguran en Europa, en la cabeza del entrenador Luis Enrique, Chevalier está destinado a convertirse en el arquero titular del PSG por su mejor juego con los pies, que cuadra en la idea del español. Si Donnarumma decide quedarse, el DT no va a dejarlo de lado por completo, teniendo en cuenta su trayectoria, el rendimiento en el equipo y lo que representa en el vestuario.

Según L’Equipe, el PSG se cansó de la rotación de arqueros, ante determinadas circunstancias, y quiere una opción clara como primera elección. Y Chevalier sólo accedió a unirse tras recibir garantías de que sería el titular.