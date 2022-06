Habló Battaglia: de “el tiempo me dio la razón” a su opinión sobre la Copa Libertadores como obsesión de Boca y el mensaje a Carlos Tevez

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, reconoció anoche que el momento en que más sufrió desde que es entrenador de la primera división “fue en cada definición por penales”, aunque por contrapartida aseguró que su equipo se hizo “ganador en esas instancias”. ”Antes de empezar a dirigir estuve un buen tiempo pensándolo mucho, hasta que tomé la decisión de que ésta iba a ser mi profesión”, destacó en ESPN el entrenador xeneize. ”Lo que pasa es que en Boca sumé 19 títulos, pero 17 fueron como jugador, y repetir eso como entrenador es difícil, pero por lo pronto ya llevo dos en seis meses”, apuntó.

Ante Tigre, Battaglia ganó la Copa de la Liga como DT de Boca Fotobaires

Y al respecto refirió que se encontró en el club de la Ribera “con muchos jugadores juveniles que tiene un gran futuro y que le van a ser muy útiles al equipo”. ”Y aunque el libro de pases está abierto, estoy muy conforme con el plantel que tenemos. Por ejemplo sabemos lo que nos podría aportar Arturo Vidal, y a Martín Payero lo conozco de cuando estuve trabajando en Banfield con Julio Falcioni. Con el chileno todavía no tuvimos la oportunidad de hablar”, advirtió respecto de alguna posible contratación por ahora desestimada.

Sobre su serenidad, explicó: “Conozco mucho el mundo Boca, sabemos que cuando las cosas no salen se hablan demasiadas cosas, tienen que hablar de Boca. Soy tranquilo por más que muchas cosas vayan por dentro. Trabajar y creer en lo que está bien para el grupo y el equipo. El tiempo me fue dando la razón en varias cosas, el equipo se hizo fuerte. Esperemos que no sea un techo, que sigamos creciendo y avanzando”.

Pol Fernández, en medio de Vázquez y Zeballos, dos de los chicos de boca consolidados en Primera por Battaglia Prensa Boca

El director técnico boquense reconoció que le tocó asumir el cargo en reemplazo de Miguel Russo “en una etapa complicada para el equipo”. ”Pero en esto nadie tiene garantizado el éxito, porque uno va tratando de ir sacando cosas positivas tanto de lo bueno como de lo malo, y a partir de allí tratar de ir mejorando, Pero la receta del éxito no la tiene nadie, porque de lo contrario todos serían ganadores”, expresó.

”Y en eso está incluido el hecho de tratar de ayudar siempre a los jugadores, tal como por ejemplo ocurrió con Alan Varela, que empezó bien, luego decayó y ahora está bien otra vez, y nosotros lo acompañamos en todo ese recorrido”, destacó.

Tevez asumió como DT de Rosario Central y Battaglia habló de él

“Bienvenido a este tren bala”

Durante la entrevista, Battaglia le dedicó unos minutos a Carlos Tevez, quien asumió como DT de Rosario Central en los últimos días. “Le diría que esté tranquilo y le daría la bienvenida a este tren bala, ja. Le deseo mucha suerte y espero que se pueda sentir pleno en esta nueva función como entrenador”, dijo.

El León aseguró que “no hubo un solo partido para destacar ni tampoco para cuestionar. Con Godoy Cruz y Racing no fueron buenos, ni tampoco el empate 1-1 con Arsenal, pero por ejemplo con Corinthians se jugó bien”.

”Pero nosotros trabajamos mucho a nivel grupal y consideramos que todos son importantes, por lo que aquellos que estaban afuera después rindieron cuando les tocó entrar”, subrayó. ”Pero por ejemplo, como creo en lo que hago, tampoco me costó tomar la decisión de aplicar una sanción a Agustín Almendra. Después, todo lo que se dice hay que dejarlo afuera”, sentenció.

Finalmente resaltó a dos clubes brasileños. “Palmeiras y Flamengo son los mejor perfilados para pelear el título en esta Copa Libertadores. Boca hace tiempo que no tiene la oportunidad de ganarla, pero eso tiene que ser un objetivo y no una obsesión. Nosotros debemos competir, porque también es cierto que a nadie le gusta cruzarse con nosotros. Ojalá pueda seguir siendo técnico de Boca por mucho tiempo”, completó.

Un equipo con variantes contra Unión

Como era de esperar, el equipo de Boca que recibirá este viernes a Unión en la Bombonera, desde las 21.30, tendrá varias modificaciones, debido a que los habituales titulares serán preservados para el cruce del próximo martes ante Corinthians, en San Pablo, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

De no mediar imprevistos, el Xeneize recibirá al Tatengue con Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Zambrano y Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Aaron Molinas; Luca Langoni, Luis Vázquez y Eduardo Salvio.

Fabra será titular debido a que está suspendido una fecha en la Libertadores, por haber llegado a las tres amarillas. A la vez, se confirma la vuelta de Salvio, ya recuperado de su lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho. A Salvio se le vence el contrato el 30 de junio pero ya tiene la propuesta de renovación por parte de la secretaría de fútbol. Más allá de que es bastante inferior en lo económico, la idea del delantero es quedarse en el país y eso facilitaría el acuerdo. Aunque en las últimas horas trascendió que el delantero también fue ofrecido a Vélez.

La otra novedad del equipo es el regreso de Campuzano: será su primer partido en este semestre y se le ofreció la renovación de su contrato a pesar de que recién vence el 30 de junio del 2023. El mediocampista colombiano, de 26 años, perdió terreno a partir de la reaparición de Alan Varela y al haber llegado un día después que el resto del plantel de la licencia por vacaciones.