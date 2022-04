Hay potencial para que Qatar 2022 sea un gran Mundial

Ha sido un buen sorteo para Argentina. Antes de exponer mis argumentos, usaré los clichés favoritos para la ocasión. Todos los rivales son duros. Ningún partido se gana antes de jugarse. Vamos paso a paso. Las cuentas siempre hay que hacerlas al final. Es cábala? No. Es el respeto por este juego que ya ha demostrado su poder superior de sorpresa respecto de otros por la influencia mayor del azar. No siempre gana el que juega mejor. Podés festejar una victoria sin haber pateado al arco. Es más fácil hacer un gol a que el equipo funcione. Tenemos cada vez más recursos y estadísticas para analizarlo pero este deporte todavía ofrece momentos que sólo pueden comprenderse con el cliché definitivo: el futbol es así o es futbol esto, al estilo Simeone.

En este formato, con tres partidos de grupo y cuatro instancias de mano a mano, el componente aleatorio gravita todavía más. Los detalles importan más que el desarrollo. La regularidad no alcanza para ganar. Hace falta algo de suerte para levantar la Copa más hermosa del planeta.

No le ha tocado ninguno de los rivales teóricamente más pesados de cada bombo. Eliminado el criterio geográfico para agrupar seleccionados en un pote y con el ranking FIFA como parámetro deportivo para ordenar a los participantes, se achica la chance de tener un grupo que sobresalga por su dificultad. Con la vieja acumulación de todos los países del mismo continente en un bombo, el margen para una zona brava era mucho mayor que ahora con este ranking en orden decreciente.

Lionel Messi, en festejo del primer tanto del encuentro de la eliminatoria mundialista frente a Bolivia

Había europeos en los cuatro bombos. Le tocó solamente Polonia. Tiene a Lewandowski, un crack. Le ofrece un contexto con muchas menos variantes que Bayern Munich. En el bombo 2 había pesados como Países Bajos y Alemania. Suiza o Croacia era ir al dentista. Apareció México, rival familiar y con historial favorable en Mundiales. Seguramente jugará mejor que en la eliminatoria de CONCACAF, pero si Argentina hace lo que depende de sí misma debería ganarle. Este concepto vale para los tres adversarios. Si el seleccionado nacional ejecuta bien su idea y su plan, demostrará su potencial superioridad.

Arranca contra Arabia Saudita, con dominio asiático superando a Japón y a Australia. Su liga le aporta la gran mayoría del plantel. No se distingue por su concentración defensiva como aquel Irán de Brasil 2014 que Messi desató en la última jugada del partido. La Selección es la gran favorita para quedarse con el grupo. Al igual que en Rusia 2018, Francia y Dinamarca estarán en el radar de un hipotético emparejamiento en la siguiente instancia. Ojalá también repita Perú. Túnez completa el grupo para armar los duelos cruzados de octavos. Hasta aquí llega mi especulación. No se almuerza la cena. Nunca jamás.

Qatar 2022 será especial y atípico. Tendrá más ambiente de Juegos Olímpicos. El 90% de los partidos se jugará en el área metropolitana de Doha. Está todo concentrado en una ciudad. Habrá cuatro partidos por jornada para las primeras dos fechas de cada zona. La fase de grupos durará apenas doce días. Pasará volando. Los octavos vienen pegados. En poco más de dos semanas, se habrán ido 24 de los 32 participantes.

Los seleccionados tendrán tres días completos de recuperación antes del siguiente juego. Si gana su grupo, Argentina descansará solamente dos antes de su duelo de octavos. La ventana de noviembre/diciembre no solamente implica evitar el calor insoportable de junio/julio, sino también permite jugar en una etapa del año en la que el futbolista no arrastra tanto desgaste acumulado. La principal crítica al Mundial en junio es que los jugadores no tienen tiempo de descansar, recuperarse y prepararse para competir en el acontecimiento más importante del mundo tras una temporada muy exigente. Llegarán a Qatar con menos partidos y tras haber cumplido con ese necesario ciclo de reparación para llegar en las mejores condiciones.

Scaloni tiene como prioridad el máximo descanso posible mientras no haya competencia de clubes. No completará el álbum de fechas FIFA para evitar la sobrecarga. Pero hay una trampa. Incrustado en medio de la temporada 22-23, el Mundial admite muy poco tiempo de trabajo y convivencia para los seleccionados antes del primer partido. Las principales ligas europeas se interrumpen tras el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. Diez días después llega el debut con Arabia Saudita en el Lusail Stadium. El último partido con el club antes de cambiar al chip de Qatar queda muy cerca. Una lesión muscular en ese momento te saca de la primera fase por lo menos.

La relación de AFA con los clubes europeos será fundamental en este asunto. Habrá lista de 26. Los 15 no titulares estarán en el banco a disposición del seleccionador. ¿Scaloni llevará tres o cuatro arqueros? En la Copa América hubo póquer pero en una nómina con 28. Argentina tiene equipo, plantel, grupo, sentido de pertenencia, convencimiento, idea y ejecución. Ante esta realidad hermosa, habría sido mejor jugar en junio que en noviembre, pero no se puede.

Para la albiceleste llegar bien es que todos estén sanos y disponibles para el estreno del 22-11. En este contexto, la lista se arma sola con margen para dos o tres cambios respecto de la Copa America 2021. Un arquero menos, sin Kun, Alexis McAllister en modo Negro Enrique’86 y basta. Dibu Martínez es el dueño del arco. Entre Armani, Musso y Rulli completarán el grupo. Tiene cuatro laterales muy competentes y parejos. No hay distancia sideral entre Molina Lucero, Montiel, Acuña y Tagliafico. Cuti Romero, Otamendi, Pezzella y Lisandro Martínez forman el cuarteto de zagueros. Hoy Martinez Quarta asoma como el quinto elemento, pero un central zurdo podría discutirle ese lugar.

Franco Armani fue el arquero de la selección en el partido de Eliminatorias contra Venezuela Instagram @francoarmani34

En el medio hay variantes suficientes para un sistema particular. Será ese 4-4-2 asimétrico, flexible y dinámico. Es un esquema orientado a cubrir espacios en defensa/retroceso. En ataque se descompone. Con mucha gente cerca de la pelota, pases cortos y desmarques, apela a su desorganización organizada sin alergia al juego directo si la situación se presenta favorable. Si juega Di María en la derecha, De Paul se corre al eje con Paredes más Nico Gonzalez o Lo Celso sobre la izquierda. Si juega Lo Celso cerca de Paredes, De Paul se abre a la derecha y Gonzalez se adueña de la izquierda. Papu Gomez puede jugar en el medio o sobre un costado. Guido Rodriguez es garantía y alternativa como 5. McAllister llegó para competir con Exequiel Palacios y Nicolás Domínguez para esa plaza de mediocampista de área a área.

Arriba, la formula LM marca su nivel: Lionel Messi y Lautaro Martínez. Leo liberado de la presión en salida y el Toro como ese primer defensor molesto para intentar recuperar adelante. Ante la ausencia del delantero de Inter, el staff ensayó en la última doble fecha de eliminatorias con dos wings y el 10 de 9. El plan no funcionó como se esperaba. Ante esta evidencia, quizás un delantero de referencia como Alario o Giovanni Simeone puedan pelear por la última vacante. Angel Correa, Joaquín Correa y Julián Alvarez tienen características diferentes para una función muy parecida: camuflarse entre quinto mediocampista por fuera y segundo delantero por dentro. Si el cuerpo técnico opta por otro 9 puro, la pieza sacrificada estará en este G3 de llegadores.

Sean cuales fueren sus decisiones, el grupo entero atravesará situaciones tristes a la hora del armado de la lista por razones físicas o tácticas. Este dolor por los que se quedarán fuera será inevitable. Paulo Dybala deberá tener un trimestre extraordinario en su nuevo club para meterse en la consideración final sobre el asiento 26J. Faltan más de 230 días. Hay que esperar que termine esta temporada, que los futbolistas descansen bien, que se preparen para arrancar la siguiente, que pasen los primeros tres meses de la 22-23 y que lleguen sanos al 12 de noviembre. Entonces recién ahí empezará el Mundial con una semana de convivencia para esta banda que disfruta cada encuentro como un viaje de egresados. Campeón sale uno solo, según el último cliché del día. Pero hay potencial para que Qatar 2022 sea, tras un buen sorteo, un gran Mundial.