Polonia en Qatar 2022: un seleccionado que quiere volver a ser protagonista

Polonia comenzó este camino que ilusiona a sus fanáticos en la Eurocopa de 2016, certamen en el que llegó a los cuartos de final. Sus participaciones en Rusia 2018 y en la Euro 2021 no fueron lo mejor, ya que en ambas ocasiones quedaron eliminados en la ronda de grupos. Pero Polonia hace seis años que regresó a los primeros planos internacionales y su objetivo es volver a ser aquella que brilló por los años 70 y 80. Luego de conseguir la clasificación en el repechaje, el sorteo determinó que será rival de la Argentina, acaso el más difícil que podía salir del bombo 3... Será en la última fecha del Grupo C.

A poco más de dos meses de su asunción como entrenador, Czeslaw Michniewicz hizo historia con el seleccionado polaco. El flamante entrenador asumió el 31 de enero de este año en lugar del portugués Paulo Sousa, que se fue a Flamengo, y con tan sólo un partido oficial al mando de Polonia, estará al frente del equipo en el Mundial de Qatar 2022.

Czeslaw Michniewicz hace un gesto durante el partido que disputaron Polonia y Suecia. Adam Nurkiewicz - Getty Images Europe

Estilo de juego

El equipo tiene como base a varios jugadores con jerarquía que militan en el fútbol europeo. La columna vertebral del equipo titular está formada por el arquero de Juventus, Wojciech Szczesny, el marcador central de Sothampton, Jan Bednarek, el volante de Napoli, Piotr Zieliński y el atacante de Bayern Munich, Robert Lewandowski. Generalmente, Czeslaw Michniewicz para sus equipos con una línea de tres en el fondo y un delantero de punta, pero en su nuevo ciclo y en los dos únicos partidos que dirigió optó por jugar con cuatro en el fondo y cinco mediocampistas. La velocidad por las bandas es uno de los fuertes que tiene el seleccionado polaco, y uno de sus laterales, Bartosz Bereszynski, jugador de Sampdoria, es uno de los jugadores que tiene un gran ida y vuelta en el sector izquierdo de la cancha.

La figura

Sin lugar a dudas, Robert Lewandowski es el símbolo de este seleccionado. El atacante de Bayern Munich es el capitán y el máximo goleador histórico de Polonia con 75 tantos. Llega al Mundial en uno de sus mejores momentos. FIFA le otorgó por dos años consecutivos el premio The Best al mejor jugador del mundo. La características más importantes de este futbolista es su gran presencia en el área. También, en el dominio con sus dos perfiles como en el juego aéreo. El delantero de 33 años, que vislumbra en la Bundesliga y en la Champions League, ya disputó Rusia 2018 con Polonia, pero su equipo no tuvo un buen certamen y quedó afuera en la ronda de grupos. Además, Lewandowski no pudo convertir ningún gol. Por eso, Qatar 2022 será tiempo de revancha para este temible goleador.

Los jugadores polacos celebran la clasificación Czarek Sokolowski - AP

Cómo atravesó las eliminatorias

Polonia finalizó segundo en el grupo I de las eliminatorias europeas con 20 unidades, por detrás de Inglaterra. Por finalizar en esa posición debió acceder al repechaje. Su rival en primera instancia iba a ser Rusia, pero como la FIFA decidió expulsar al seleccionado ruso de la participación del Mundial debido al conflicto bélico con Ucrania, avanzó directamente a la final del repechaje ante Suecia, a la que derrotó por 2 a 0. Ese resultado le posibilitó el ingreso a la Copa del Mundo. De esta manera, las Águilas blancas jugarán su noveno Mundial.

El historial

Argentinos y polacos se midieron en 11 oportunidades, con 6 triunfos de la Albiceleste, 3 victorias de Polonia y dos igualdades. Por Mundiales, será la tercera vez que estos seleccionados se vean las caras. Las otras fueron con triunfo de Polonia por 3 a 2, en Alemania 1974, y el cruce más recordado, en Argentina 1978, con la victoria del equipo de César Luis Menotti por 2 a 0 en el partido disputado en Rosario.

Así se clasificó al Mundial

⚽️ ¡Gol de Polonia 🇵🇱! Robert Lewandowski, de penal, anota el 1-0 contra Suecia en el inicio del segundo tiempo.



¡Por ahora están logrando la clasificación a #Catar2022EnDIRECTV!



🎙️ @Jfurlanich #FutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/EvbxME6s8F — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 29, 2022