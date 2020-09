Forest Green Rovers es el primer club vegano del mundo y el más sustentable según la FIFA Crédito: @fgrfc_official

Forest Green Rovers es considerado por la FIFA como "el club más ecológico del mundo". Se trata un club inglés de la aldea de Forest Green, cerca del pueblo de Nailsworth, que tiene menos de 7 mil habitantes. Fue fundado en 1890 y juega en la Football League Two, la cuarta división del fútbol de Inglaterra. Pero desde 2010, cuando llegó el activista y empresario Dale Vince, se produjo la revolución: reflotó a la institución que estaba al borde de la bancarrota y en pocos años la transformó en pionera en el desarrollo sustentable. Hoy, Héctor Bellerín, el defensor español de Arsenal, anunció su incorporación como accionista del primer club vegano del mundo.

"Me he convertido en accionista del Forest Green Rovers", explicó el jugador en un podcast del sitio internet The Athletic, sin revelar el monto de su inversión ni la parte del capital que posee. El club indicó en su sitio que Bellerín se ha convertido en el segundo accionista, pero su participación es suficientemente baja como para no constituir un conflicto de intereses a los ojos de la Premier League.

El futbolista de 25 años, que es vegetariano y ecologista, explicó en su video de presentación: "Forest Green Rovers es un ejemplo flagrante de cómo un club de fútbol puede ser administrado en nuestro tiempo y quiero ofrecerle mi ayuda desde cualquier lugar que pueda. Mucha gente cree que no hay solución a los problemas del mundo, pero el club demuestra que se pueden hacer muchas. La primera vez que jugué contra el Forest Green en un amistoso en 2014, lo único que sabía de ellos es que estaban muy lejos de Londres. Cuando más he escuchado sobre ellos y su trabajo, más he querido conocerles y ser parte de ellos".

Héctor Bellerín tiene 25 años, juega en Arsenal y es vegetarino y ecologista Fuente: Reuters

Además, Bellerín, que estaba siendo seguido de cerca por PSG tras ganar recientemente la FA Cup y la Community Shield con Arsenal, luego escribió en sus redes sociales: "Nueve meses de planificación y debates sobre una visión compartida para la sostenibilidad en el fútbol y la sociedad en general. Estoy tan feliz de haberme unido al viaje del club. Hay más por venir en el futuro para ayudar a nuestro planeta".

Desde la llegada hace 10 años de su presidente Dale Vince, magnate inglés de la energía verde, el club del sudoeste de Inglaterra organizó todo su funcionamiento alrededor de un espíritu ecológico. Las camisetas y la indumentaria del equipo, la alimentación de los futbolistas del plantel o sus esfuerzos a nivel de reciclaje son algunas de sus premisas de identidad.

Así, al día de hoy utilizan cortadoras de césped de energía solar, su césped es tratado sin pesticidas ni herbicidas, el agua de lluvia es recogida para regar el terreno y es el primer club del mundo 100% vegano, ya sea en el comedor de los jugadores y del personal o en los comercios del estadio.

El club inglés es también el primero cuya neutralidad de carbono fue reconocida por la ONU tras haber firmado su carta sobre el cambio climático y se plantea la construcción de un nuevo estadio de 5.000 plazas, todo de madera.

Bellerín, vegetariano y ecologista

"Me hice vegetariano hace tres años y al principio quería solo hacerlo para desintoxicar mi organismo. Inicialmente, pensaba luego comer carne como recompensa, pero ser vegetariano me gusta", contó el defensor español en el sitio del club. "Tras un mes, me sentía más fuerte y no tenía que luchar contra lesiones en los tobillos. Comencé a sentirme más enérgico en el terreno y a sentir una verdadera diferencia", añadió.

Bellerín se comprometió también a hacer plantar 3.000 árboles por cada victoria del Arsenal al final de la pasada temporada con la ONG One Tree Planted. Su promesa y los fondos colectados entre aficionados, permitieron que 50.000 árboles en total hayan sido plantados en los bosques del Amazonas.