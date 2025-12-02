Cuti Romero defiende y ataca: dos golazos para el inesperado empate de Tottenham ante Newcastle

Cuti Romero es el mariscal de la selección. La voz de mando, detrás de Nicolás Otamendi, que luego del próximo Mundial dará un paso al costado en la selección. El cordobés, de 27 años, es uno de los imprescindibles del exitoso ciclo que lidera Lionel Scaloni.

Además, después de un intenso mercado de pases en el que estuvo cerca de alejarse, se convirtió en el líder de Tottenham, el equipo de Londres de la Premier League, que suele sufrir serios contratiempos y le cuesta pelear por el título.

El festejo de Cristian Romero: nadie lo puede creer George Wood - Getty Images Europe

Este martes, en el arranque de la 14° fecha, causó asombro. Suele marcar con alma y vida, muchas veces al límite de lo permitido. Es más, fue amonestado, como tantas veces.

Sin embargo, lo que rompió el molde del capitán de los Spurs es su fortaleza en la otra frontera. En el entretenido 2-2 con Newcastle, consiguió el 1-1 con una palomita fuera de contexto y selló el 2-2 a los cinco minutos del tiempo agregado con una poco ortodoxa chilena.

¡Una palomita y una chilena! Cuti lo hizo.

¡EL CUTI EMPATA PARA EL TOTTENHAM! Palomita de Romero para marcar el 1-1 de los Spurs ante Newcastle.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vqLAZ8JsIl — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

En el duelo que se disputó en el St. James’ Park, los locales abrieron el marcador con el tanto de Bruno Guimarães a los 26 minutos del segundo tiempo. Cuando se jugaban 33, llegó el empate por parte del argentino. Mohammed Kudus envió un centro al área y el defensor se tiró de palomita en el primer palo para poner el 1 a 1.

Anthony Gordon convirtió el 2-1 a cuatro minutos del final, con un penal de VAR, como se dice en los últimos años. Una sutileza de Rodrigo Bentancur sobre Dan Burn. Las Urracas se llevaban la victoria, indefectiblemente. Hasta que surgió Romero, otra vez, en el área rival. Y con una chilena poco habitual, le pegó el balón con cierta fortuna, porque la pelota picó una vez y entró con suspenso en el arco defendido por Aaron Ramsdale.

¡¡NOOO CUTIII!! ¡¡GOLAZO DE CHILENA Y DOBLETE DE CRISTIAN ROMERO PARA EL 2-2 DEL TOTTENHAM ANTE NEWCASTLE!!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZHm3m8YN0p — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

En ambos casos, hizo el clásico gesto del Topo Gigio, como aquella imagen que inmortalizó Juan Román Riquelme.

Atlético de Madrid, que sigue teniendo problemas defensivos, estuvo interesado en Cristian Romero, a quien Diego Simeone consideraba fundamental para renovar una defensa en la que Josema Giménez sufre periódicas lesiones. El Cholo y otros futbolistas argentinos que son compañeros del Cuti en la selección argentina -Julián Álvarez, Nahuel Molina y Thiago Almada- mantuvieron conversaciones para convencerlo. El zaguero central, antes del final de la temporada pasada, admitió públicamente que le gustaría afrontar nuevos desafíos y probarse en otra liga europea.

Who gets your vote for tonight's Player of the Match? 🤔



📈 @HSBC_Sport — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 2, 2025

Lo que parecía un escenario favorable para una transferencia empezó a complicarse. El primer obstáculo fue la pretensión económica de Tottenham por el pase, estimado en 70 millones de euros (en Inglaterra no existe la cláusula de rescisión). Además, el presidente del club londinense, Daniel Levy, tiene fama de duro negociador y defiende la cotización de sus jugadores. Como ejemplo, durante varias temporadas le puso difícil la salida a Harry Kane, hasta que en 2023 lo vendió de acuerdo a sus exigencias: 95 millones de euros por un delantero que acababa de cumplir 30 años.

Atlético de Madrid no pudo acercarse al monto fijado por Romero. Si bien es el club de la Liga de España que más gastó en refuerzos en este mercado (175 millones de euros por siete jugadores), la máxima erogación fue por el media-punta Alex Baena (42 millones).

Cuti Romero tampoco presionó en exceso por su transferencia, ya que Tottenham se movió para ubicarlo como una pieza fundamental en su proyecto deportivo, que esta temporada tiene nuevo entrenador con la llegada de Thomas Frank, que cerró un ciclo de siete años en Brentford. “Romero es muy importante para nosotros”, expresó el director técnico sobre el jugador que llegó en préstamo de Atalanta en 2021 y un año después se compró su pase en 52 millones de euros.

Uno de los gestos de Tottenham fue designarlo primer capitán tras la partida del coreano Son Heung-Min a la MLS. El ex-Belgrano llevó la cinta por primera vez en la final de la Supercopa Europea; unas horas antes había publicado en su cuenta de Instagram: “Hoy empieza una temporada que es especial para mí. Convertirme en el primer capitán de este hermoso club es un honor increíble. Llegué aquí hace cuatro años con un solo sueño: escribir mi nombre en la historia del club y dejar mi huella ganando un trofeo, y eso lo logré”.

"ENTRENO SIEMPRE CON LEO EN LA SELECCIÓN, LO VEO A ÉL. ES UN GOL HERMOSO" Cuti Romero se refirió a su golazo de chilena en el empate de Tottenham ante Newcastle.



▶ Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EioXAof1FB — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2025

La referencia fue hacia la conquista de la Europa League en la final frente a Manchester United. El primer título de Tottenham en los últimos 17 años, tras la Copa de la Liga en 2008.

Ahora está en el puesto 11°, con 19 puntos, a 11 de Arsenal, el líder, que además tiene un partido menos.

Romero ascendió en la escala jerárquica del plantel, tras ser vice-capitán en 2023, junto con James Maddison. En la selección argentina, en un cotejo ante Chile por las eliminatorias, fue capitán por primera vez, ante las ausencias de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

✅ Capitán en Tottenham y campeón de la Europa League.

✅ Capitán en la Selección Argentina y campeón del Mundo.



Esto es Cuti Romero a los 27 años. 😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/OtlOiJLIio — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) October 11, 2025

El otro reconocimiento que recibió Romero de Tottenham es económico, con la extensión del contrato hasta 2029. El comunicado oficial de los Spurs: “Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de largo plazo con el Club”.

Y ahora, lo celebran con un entusiasmo mayúsculo, por la marca que acaba de quebrar. Dos goles en un partido. Dos goles inolvidables. “Entro siempre con Messi en la selección, Lo veo a él... es un gol hermoso”, advirtió, por la chilena. O bien pudo haberlo dicho por la palomita...