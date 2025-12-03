Premier League: con la baja inesperada de Dibu Martínez, Aston Villa remontó ante Brighton

Continúa la fecha 14 de la Premier League y este miércoles se disputaron seis partidos. El que acaparó todas las miradas fue el triunfazo de Aston Villa sobre Brighton como visitante. Sin Dibu Martínez, que abandonó la entrada en calor, caía por 2 a 0, pero se impuso por 4 a 3 y escala posiciones en la tabla. Además, la presencia de Enzo Fernández y de Garnacho en Chelsea y la titularidad de Alexis Mac Allister en Liverpool.

Aston Villa derrotó 4 a 3 a Brighton como visitante, en un partido repleto de emociones y marcado por la sorpresiva ausencia del argentino Emiliano Martínez. El argentino fue anunciado entre los titulares en el arco de del equipo visitante. Sin embargo, se retiró antes de la entrada en calor y minutos después desde las redes sociales oficiales del club informaron que no iba a estar ni en el arco ni entre los suplentes de los Villanos. Su lugar lo ocupó Marco Bizot y al banco fue Ronnie Hollingshead.

No es la primera vez en la temporada que Dibu pasa por el mismo episodio. Le sucedió lo mismo el último 2 de octubre en el duelo por Europa league en el que Aston Villa le ganó 2 a 0 como visitante a Feyenoord. Vale destacar que tres días más tardes estuvo presente en la alineación inicial en el choque por la Premier League ante Burnley.

La cara del Dibu Martínez tras el error de Bizot en el 1-0 de Brighton...



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/B0KzEnICo2 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025

Las cámaras lo filmaron junto a sus compañero en un sector cercano al banco de suplentes, con una campera de abrigo y con un gorro de lana. A los nueve minutos Brighton abrió el marcador, tras un grosero error del arquero que reemplazó a Emiliano Martínez, que falló en el intento de despeje con los puños y Jan Paul van Hecke la empujó para poner el 1 a 0. A los 28, los locales ampliaron el marcador. En un contraataque iniciado por Brajan Gruda, Jack Hinshelwood definió ante la salida de Bizot, y la pelota rebotó en Pau Torres y se metió en el arco para el 2 a 0.

Pero a los 37 de esta primera etapa iba a producirse el inicio de una remontada increíble del equipo de Unai Emery. Ollie Watkins se metió hasta el área chica para empujarla y anotar el descuento. Y cuando se jugaba el último minuto de la primera parte, llegó el empate. El equipo visitante agarró dormido a su rival y otra vez apareció Watkins para quedar mano a mano y anotar el 2 a 2.

En el arranque de la segunda etapa, los Villanos comenzaron a jugar con el envión que les hizo llegar a la igualdad y a los 15 llegó el tercero. Un córner desde la izquierda fue al segundo palo. Por ese sector entró Amadou Onana, que ganó en las alturas y puso el 3 a 2. A los 32, Donyell Malen ingresó a la cancha y un minuto después, en la primera que tocó, puso el 4 a 2, en una acción que fue revisada por un supuesto offside.

Los locales, obligados a buscar el partido, fueron para adelante y metieron atrás a su rival. En este contexto, a los 37, el marcador central Jan Paul van Hecke con un remate de zurda venció a Bizot para establecer el 3-4 y agregarle más dramatismo al partido. En los minutos de adición, el arquero que reemplazó a Dibu Martínez terminó salvando a su equipo que se llevó un triunfo valioso, que le permitió sacarle el invicto en su casa a Brighton y ubicarse en el tercer lugar de la tabla. En la victoria, Emiliano Buendía estuvo entre los suplentes y jugó los últimos cuatro minutos.

En los demás partidos que se disputaron en el primer turno, el líder Arsenal no detuvo su racha ganadora. Como local le ganó 2 a 0 a Brentford. Mikel Merino abrió el marcador a los 11 del primer tiempo y Bukayo Saka a los 46 de la segunda etapa cerró el resultado para que los de Londres sigan como únicos líderes y a cinco puntos de Manchester City, el segundo.

Nottingham Forest se aprovechó de Wolverhamton y ganó 1 a 0 como visitante con el gol del brasileño Igor Jesús. De este modo, se alejó de los puestos del descenso, pero dejó hundido más a los locales, que sólo suman dos unidades. Otro que supo beneficiarse del presente del rival fue Crystal Palace. Los de Londres derrotaron al anteúltimo de la liga, Burnley, por 1 a 0. El colombiano Daniel Muñoz hizo el gol del equipo ganador, que en el banco tuvo al arquero Walter Benítez.

En los duelos del segundo turno hubo presencia de argentinos. Chelsea cayó como visitante 3 a 1 ante Leeds United. Enzo Fernández fue capitán y titular en el equipo perdedor y disputó todo el partido. Alejandro Garnacho fue al banco e ingresó a los 16 del segundo tiempo por Jamie Gittens.

Enzo Maresca le da indicaciones a Enzo Fernández durante el encuentro ante Leeds United OLI SCARFF� - AFP�

Por último, Liverpool no pudo ante Sunderland como local. Lo perdía 1 a 0, por el gol de Chemsdine Talbi, pero lo empató 1 a 1 con el tanto en contra de Nordi Mukiele, tras un remate de Florian Wirtz. Los Gatos Negros no pudieron hacer historia: hace 42 años que no ganan en Anfield Road. En Liverpool, que no levanta cabeza y se encuentra octavo, Alexis Mac Allister estuvo en la alineación inicial, pero salió reemplazado a los 29 del segundo tiempo por Hugo Ekitiké. La fecha 14 se completa este jueves con el duelo entre Manchester United y West Ham.