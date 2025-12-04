LA NACION

La agenda de la TV del jueves: fútbol de Inglaterra, Italia y España, y el Abierto Argentino de polo

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Lisandro Martinez regresó recientemente a la actividad en Manchester United tras varios meses sin jugar
Lisandro Martinez regresó recientemente a la actividad en Manchester United tras varios meses sin jugarPAUL ELLIS - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 4 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

  • 17 Manchester United vs. West Ham ESPN

Copa Italia

  • 14 Bologna vs. Parma. DSports+ (1613)
  • 17 Lazio vs. Milan. DSports (1610)

Copa del Rey

  • 15 Atl. Baleares vs. Espanyol. La segunda rueda. Canal 116 (Flow)
  • 17 Extremadura vs. Sevilla. La segunda rueda. Canal 117 (Flow)
  • 18 Tenerife vs. Granada. La segunda rueda. Canal 116 (Flow)

POLO

Argentino Abierto de polo

  • 14 La Ensenada vs. La Dolfina II. Disney+
  • 16.30 La Irenita-La Hache vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú. Disney+
Gonzalo Heguy, uno de los pilares de Ellerstina Indios Chapaleufú
Gonzalo Heguy, uno de los pilares de Ellerstina Indios ChapaleufúChristian Grosso - LA NACION

BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 16.15 Olympiacos vs. Fenerbahce. DSports 2
