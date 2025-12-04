La agenda de la TV del jueves: fútbol de Inglaterra, Italia y España, y el Abierto Argentino de polo
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 4 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Premier League
- 17 Manchester United vs. West Ham ESPN
Copa Italia
- 14 Bologna vs. Parma. DSports+ (1613)
- 17 Lazio vs. Milan. DSports (1610)
Copa del Rey
- 15 Atl. Baleares vs. Espanyol. La segunda rueda. Canal 116 (Flow)
- 17 Extremadura vs. Sevilla. La segunda rueda. Canal 117 (Flow)
- 18 Tenerife vs. Granada. La segunda rueda. Canal 116 (Flow)
POLO
Argentino Abierto de polo
- 14 La Ensenada vs. La Dolfina II. Disney+
- 16.30 La Irenita-La Hache vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú. Disney+
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 16.15 Olympiacos vs. Fenerbahce. DSports 2
