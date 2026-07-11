Horario de Argentina vs. Suiza de este sábado 11 de julio, por el Mundial 2026

Este sábado continúa la actividad en el Mundial 2026 con los últimos partidos de cuartos de final. La selección argentina y Suiza se enfrentan desde las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del portugués João Pinheiro. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y también en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los ocho mejores del certamen ecuménico tras derrotar a Egipto por 3 a 2 en un partido memorable. Los goles albicelestes fueron convertidos por Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández; mientras que Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko pusieron en ventaja parcial a los africanos. Nunca antes un seleccionado había remontado un 2 a 0 adverso en una Copa del Mundo, sin necesidad de disputar el tiempo suplementario, a falta de menos de 15 minutos para que concluyan los 90′.

Lionel Messi brilló en los últimos minutos ante Egipto y, con un gol y una asistencia, fue clave para el triunfo albiceleste JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Scaloni tendría en mente utilizar desde el arranque a casi todos los que fueron titulares ante los Faraones. Según trascendió, hay apenas dos dudas: la primera incógnita está en el lateral derecho, en el que Nahuel Molina todavía no encontró su mejor versión y tiene una tarjeta amarilla, por lo que una nueva amonestación lo dejaría afuera de una eventual semifinal frente a Inglaterra o Noruega. La segunda está en la delantera, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como alternativas para acompañar a Lionel Messi.

El equipo helvético, por su parte, superó a Colombia por 4 a 3 en los penales luego de un deslucido empate 0 a 0 en los 120′ reglamentarios. En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para los colombianos; mientras que Dávinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel contuvo el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para los suizos anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, y Manuel Akanji la tiró afuera.

Suiza dejó en el camino a Colombia y sueña con dar el batacazo ante la selección argentina Abbie Parr - AP

El entrenador Murat Yakin no podrá contar con tres futbolistas: Johan Manzambi, Michel Aebischer y Luca Jáquez. Los tres estuvieron ausentes en los octavos de final y aún se entrenan diferenciados. Manzambi, el mejor jugador de Suiza en lo que va del Mundial, tiene un traumatismo en la rodilla izquierda; mientras que Aebischer y Jáquez padecen molestias musculares y tampoco llegarían al encuentro de este fin de semana.

Argentina vs. Suiza: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.