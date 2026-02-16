Horario de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina 2026 tendrá este martes tres partidos correspondientes a la primera ronda y el último de ellos que se jugará será el de River Plate vs. Ciudad de Bolívar en el estadio La Pedrera de San Luis con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El duelo se desarrolla después de Aldosivi de Mar del Plata vs. San Miguel y Tigre vs. Claypole. El inicio del cotejo está previsto a las 22 y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

River y Bolívar se enfrentaron en la misma instancia en 2025 con victoria del Millonario 2 a 0 Joaquín Camiletti - Getty Images South America

La previa de River vs. Ciudad de Bolívar

El conjunto de Marcelo Gallardo necesita imperiosamente regresar al triunfo tras las derrotas ante Tigre 4 a 1 y Argentinos Juniors 1 a 0, ambas por el Torneo Apertura 2026. Está obligado a imponerse porque tendrá enfrente un rival de mucha menor jerarquía y, así, apaciguar las turbulentas aguas que navega y que, como el año pasado, pusieron en el ojo de la tormenta al entrenador porque el plantel se reforzó con jugadores importantes y tiene altas expectativas.

Todavía sin Franco Armani, el DT apuesta por Santiago Beltrán. En la defensa podría ingresar Paulo Díaz por Lautaro Rivero mientras que Fausto Vera regresa al mediocampo, siempre en el relación a la formación inicial que perdió ante el Bicho. Maximiliano Salas y Facundo Colidio se mantendrán en una ofensiva que no dispone del lesionado Sebastián Driussi.

Lautaro Rivero podría cederle su lugar a Paulo Díaz en la defensa de River para el partido vs. Ciudad de Bolívar River Plate

El combinado de la Primera Nacional, donde debutó con un empate frente a Godoy Cruz 1 a 1 y dejó una gran imagen, incursiona por cuarta vez seguida en el campeonato que reúne clubes de todas las categorías del fútbol argentino y se clasificó tras quedar entre los 10 mejores del Torneo Federal 2025. Aunque sabe que sus chances de sobreponerse a River son mínimas, intentará aprovecharse de su gran momento y el bajo nivel futbolístico de su rival para construir la victoria más importante de su historia.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz y Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti, Carlos Cuello Azambuya, Elías Martínez, Ezequiel Navarro, Agustín Paredes, Brian Quintana, Nahuel Yeri, Tomás Rambert, Khalil Caraballo, Arnaldo González y Guillermo Sánchez. DT: Duego Funes.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el Millonario con una cuota máxima de 1.22 contra 22.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 7.50.

Lo curioso es que ambos equipos también chocaron en la primera ronda de la Copa Argentina 2025. Aquel partido se disputó en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y ganó el Millonario 2 a 0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.

El ganador del enfrentamiento avanzará a los 16avos de final y se medirá contra el vencedor del duelo entre Aldosivi y San Miguel. Más adelante en el cuadro, los octavos de final podrían emparejar a River, siempre y cuando avance, con Independiente Rivadavia, el actual campeón defensor, lo que implicaría un encuentro de alta exigencia.

El único de los “cinco grandes” con el que el Millonario comparte su lado del cuadro es Independiente, con el que podría cruzarse recién en cuartos de final. A Boca, Racing y San Lorenzo únicamente podría enfrentarlos en una hipotética final.