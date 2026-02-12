Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los triunfos de Rosario Central y Gimnasia de Jujuy

La Copa Argentina 2026 tuvo este miércoles dos partidos correspondientes a la primera ronda en los que Rosario Central y Gimnasia de Jujuy se impusieron en sus respectivos cruces y engrosaron el número de clasificados a 16avos de final a una decena.

El Canalla, en el debut de Ángel Di María en el campeonato porque nunca antes había jugado, superó a Sportivo Belgrano de San Francisco, club de la Primera Nacional, 2 a 0 con goles de Julián Fernández y Alejo Véliz. El encuentro se disputó en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

El Lobo jujeño, por su parte, sorprendió a Central Córdoba de Santiago del Estero y lo sacó por penales 5 a 2, tras igualar 2 a 2 por los tantos de Mauro Cachi y Maximiliano Casa para el vencedor y de Marco Iacobellis y Matías Vera para el perdedor. En el encuentro que se jugó en el estadio Padre Martearena de Salta, el Ferroviario se convirtió en el segundo club de la Liga Profesional que se despidió en la ronda inicial de la Copa Argentina después de Argentinos Junios a manos de Midland.

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón - Viernes 20 de marzo.

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.

1-0 Deportivo Maipú. Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.

Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón - Miércoles 25 de febrero.

Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.

Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.

Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.

Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.

Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.

Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy - Martes 24 de febrero.

River Plate vs. Ciudad de Bolívar - Martes 17 de febrero.

Aldosivi de Mar del Plata vs. San Miguel - Martes 17 de febrero.

Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.

2-0 Estudiantes de Buenos Aires. Tigre vs. Claypole - Martes 17 de febrero.

Talleres 2-0 Argentino de Merlo.

2-0 Argentino de Merlo. Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.

Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.

Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.

1-0 Argentino de Monte Maíz. San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn - Miércoles 25 de febrero.

Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.

4-1 Sarmiento de La Banda. Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.

4-0 Ituzaingó. Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.

2-0 Sportivo Belgrano. Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.

(4) 2-2 (3) Temperley. Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.

Cuadro de la Copa Argentina 2026

El cuadro de la Copa Argentina 2026, con la primera ronda ya en desarrollo

Tabla de campeones de la Copa Argentina