Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026

Boca Juniors afronta este año al menos cuatro torneos y, de momento, solo inició su participación en uno y es en el Torneo Apertura, en el que cosechó dos victorias en la Bombonera y dos derrotas como visitantes. Sin embargo, tiene en el horizonte su debut en la Copa Argentina, el segundo certamen que afrontará y con el abrirá paso a la Copa Libertadores y el Clausura en el segundo semestre.

El xeneize, tal estableció el sorteo, enfrentará en la primera ronda del campeonato que reúne a clubes de todas las categorías a Gimnasia de Chivilcoy. El encuentro fue programado para el martes 24 de febrero en sede y horario a confirmar y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La participación del conjunto azul y amarillo en la última edición culminó mucho antes de lo planeado. Fue eliminado en 16vos de final por Atlético Tucumán 2 a 1 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cléver Ferreira y Mateo Bajamich anotaron para el Decano mientras que Edinson Cavani marcó el descuento a los 97 minutos, por lo que no hubo tiempo para revertir el resultado.

En ese contexto, el elenco que dirige Claudio Úbeda quiere cambiar la cara en el certamen del que es el máximo ganador de la historia con cuatro títulos. La primera consagración fue en 1969, edición inaugural, al derrotar a Atlanta por 3 a 2 en la final. Sumó más trofeos en 2011-2012 -venció a Racing por 2 a 1 en el último encuentro-; 2014-2015 -le ganó 2 a 0 a Rosario Central en el partido definitorio-; y 2019-2020 -se impuso a Talleres de Córdoba por penales luego de empatar sin goles en tiempo reglamentario-.

El Lobo chivilcoyano, por su parte, se clasificó a la Copa Argentina 2026 desde el Federal A. Su cupo lo consiguió tras una sólida campaña en la temporada 2025, tras ascender desde el Regional Federal Amateur. Compitió y consiguió buenos resultados tanto en la etapa regular como en instancias de playoffs, asegurando su lugar en el certamen más federal del país. Lo curioso es que el histórico partido contra Boca será su debut en la temporada 2026 porque el inicio del campeonato de su división está previsto para fines de febrero.

El que se impongan en el cruce avanzará a 16vos de final y esperará por el ganador de Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez, previsto para el 8 de abril. En etapas más avanzadas podría haber clásicos siempre y cuando pase Boca, ya que tiene chances de enfrentarse a otros “grandes”: Racing en cuartos y San Lorenzo en semifinales.

Como el sorteo del cuadro de la Copa Argentina 2026 ubicó a Boca y a River uno a cada lado, solo podrán enfrentarse en una hipotética final. Para ello, cada uno debe ganar los cinco partidos de las estapas previas, comenzando por Gimnasia de Chivilcoy en el caso del xeneize y por Ciudad Bolívar el Millonario.

