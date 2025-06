Horario del partido de Boca vs. Auckand City, por el Mundial de Clubes 2025

Boca Juniors todavía no pudo ganar en el Mundial de Clubes 2025, pero sigue con vida y se jugará el futuro en la última fecha del Grupo C que tendrá lugar el martes: enfrentará a Auckland City de Nueva Zelanda en el Geodis Park de Nashville en simultáneo al partido que protagonizarán Benfica y Bayern Múnich en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Ambos partidos se desarrollarán desde las 16 (hora argentina) y se transmitirán en vivo por televisión a través de DSports y en el sitio de DAZN. El juego del elenco argentino, además, se emitirá por Telefé y en las plataformas digitales Mitelefé.com y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrán seguir ambos encuentros minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo de Miguel Ángel Russo está tercero en la tabla de posiciones con una unidad por detrás del conjunto alemán, líder con seis unidades y el boleto asegurado a la próxima etapa; y Benfica, escolta con cuatro unidades. En ese contexto, el xeneize superar a las Águilas y avanzar como segundo, aunque no depende de sí mismo.

En la última fecha necesita, en primer lugar, que los teutones le ganen a los lusos y, a la vez, golear a los oceánicos. De darse esa variable, clasificará siempre que obtenga una mejor diferencia de gol que los lusos (actualmente los europeos tienen +6 y los sudamericanos, -1). En caso de que Benfica sume ante Bayern Múnich, no le alcanzará para llegar al segundo lugar más allá de que obtenga una victoria abultada.

Russo sabe que no puede contar con Nicolás Figal y Ander Herrera para el último encuentro de la primera etapa porque están suspendidos. Además, frente a Bayern Múnich Ayrton Costa sufrió una lesión muscular y también está descartado, por lo que es probable que en su lugar ingrese Marcos Rojo. Edinson Cavani no jugó ningún encuentro y se espera que, al menos, pueda estar entre los suplentes.

En contrapartida, hay nombres que son una fija para continuar entre los titulares como Agustín Marchesín, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, aunque también dependerá de si el DT opta por una formación más ofensiva ante la necesidad de ganar por un resultado abultado.

Boca está obligado a golear a Auckland City y aún así no es seguro que avance a octavos de final PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Fixture, resultados y tabla de posiciones del Grupo C del Mundial de Clubes 2025

Fecha 1

Bayern Múnich 10-0 Auckland City.

Boca Juniors 2-2 Benfica.

Fecha 2

Benfica 6-0 Auckland City.

Bayern Múnich 2-1 Boca Juniors.

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors - Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Múnich - Martes 24 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

Si Boca obtiene el segundo puesto del Grupo C, avanzará a octavos de final y enfrentará al líder del D que es Flamengo. El equipo brasileño se aseguró ese puesto con un gran triunfo sobre Chelsea 3 a 1 y, más allá de lo que ocurra en la última jornada, nadie podrá quitarle esa posición. Su escolta será el club inglés o Esperance de Túnez. Los Angeles FC está último sin unidades y ya quedó eliminado.