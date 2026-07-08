La inesperada confesión de Scaloni horas después del triunfo de Argentina sobre Egipto

Tras el clasificación de la selección argentina a cuartos de final en el Mundial 2026, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, profundizó en el partido contra Egipto, una jornada que se caracterizó por una remontada histórica y reafirmó su compromiso como director técnico.

En cuanto al análisis del juego en sí sostuvo: “Hubo momentos de dificultad, como todos, porque íbamos perdiendo, aún no haciendo un mal partido. Creo que siempre el partido estuvo de nuestro lado. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas” y, enseguida, confesó visiblemente emocionado: “Para eso yo me hice entrenador”.

La selección argentina venció a Egipto 3-2 Aníbal Greco - La Nación

Luego del partido, el director técnico detalló la charla que mantuvo con el quipo tras la victoria: “Recién le decía a ellos que yo me hice entrenador, cuando dejé de jugar, para tener estas emociones. Por eso, no porque me guste ser entrenador.

“Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco. Pero las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos un partido de fútbol, creo que es inigualable, y volver a recrear esa emoción para mí es algo increíble. Soy entrenador por esto”, agregó.

Asimismo, Scaloni remarcó delante de la prensa la importancia de este duelo para la selección argentina: “La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido”.

“Porque es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante, de intentar jugar con la suya. Al final el fútbol es esto, el fútbol después, la táctica, la estrategia, así que es importante”, destacó el DT sobre el equipo argentino.

“Pero si no tenía esta parte que tuvimos hoy nosotros, no solo hoy, sino otras veces hubiéramos quedado eliminados”, concluyó sobre el partido.

La emoción de Scaloni, tras las lágrimas de Messi

Con el último pitido del árbitro, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, no pudo contener las lágrimas en medio de la emoción por el partido vivido. Al ser consultado por el rendimiento del número 10 en el campo de juego, Scaloni detalló: “Siempre me emociono. Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas”.

La emoción de Messi, tras la victoria Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Les dije a los chicos, y sobre todo a los chicos que están en el banco. A esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo, sin duda”, confesó.

“Es algo maravilloso, lo ven ustedes, porque podría haber dicho: ´Erré el penal y ya está, se acabó, nos vamos, nos hacen el dos a cero y ya está´, pero la vuelve a pedir y vuelve a intentar y se me pone en la piel de gallina, de verdad”, concluyó sobre el capitán del equipo que marcó el 2-2 en los últimos minutos del segundo tiempo.