La alarmante predicción de un astrólogo sobre el Dibu Martínez de cara al partido contra Suiza: “Viene muy difícil”

La selección argentina consiguió una victoria épica ante Egipto por 3-2 y se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Suiza, combinado europeo que eliminó a Colombia por penales. Así, con la mira puesta en el sábado 11 de julio a las 22:00 hrs, hay mucha expectativa por los posibles cambios de Lionel Scaloni tras los flojos niveles de varias figuras, como es el caso de Emiliano “Dibu” Martínez.

En este contexto, las miradas no solo están puestas en el plano táctico, sino también en el rendimiento del Dibu Martínez. Tras recibir cinco goles en lo que va de la competencia, hizo una dura autocrítica tras el enfrentamiento contra Egipto: “Sentí que no pude ayudar a nadie, pero yo pienso que va a llegar mi momento”. Esto, sumado a la relevancia del arquero para el equipo, captó la atención de especialistas y aficionados por igual.

"SENTÍ COMO QUE NO PUDE AYUDAR A NADIE" 🇦🇷🏆



El Dibu Martínez se refirió a su rendimiento, tras la agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial.



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Guido Tejat, astrólogo deportivo que analiza habitualmente el desempeño de los equipos y la gestión de procesos técnicos, lanzó una advertencia sobre lo que le espera al futbolista en el próximo cruce. A través de su cuenta de la red social X, bajo el usuario @FutbolConAstros, Tejat utilizó una reflexión filosófica para contextualizar la situación del deportista: “Séneca decía que el fuego prueba el oro, y la adversidad, a los hombres fuertes”. Según su análisis, Argentina enfrentará un escenario complejo, donde advirtió que el partido frente a los suizos “viene muy difícil por astros”.

No obstante, el especialista trazó un paralelo con hitos históricos del equipo nacional al señalar que “esta leyenda que tenemos bajo los tres palos será fundamental frente a Suiza”, con lo que hizo una comparación directa con “aspectos similares al partido con Países Bajos 2022”. Tejat concluyó su intervención con una particular cábala para los seguidores: “Visualicen al Dibu así durante estos días hasta el sábado: feliz, festejando, sosteniendo a un país entero”. E insistió en una recomendación estética para el equipo: “El sábado hay que jugar de verde”.

La predicción asegura que el Dibu Martínez será fundamental ante Suiza Captura X (@FutbolConAstros)

La expectativa es alta, al considerar que Suiza llega tras eliminar por penales a Colombia, lo que confirma su solidez defensiva y competitiva. Con la mirada puesta en la clasificación a semifinales, el equipo argentino aguarda el pitazo inicial con la presión de cumplir con las expectativas puestas sobre su figura bajo los tres palos, que ya consiguió tres veces el Guante de Oro con la selección, repartidos entre el Mundial 2022 y las Copas América 2021 y 2024, y dos FIFA The Best al mejor arquero del mundo.