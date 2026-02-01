El crack desgarbado que hizo migas con Messi, costó 92 millones de euros y enamora a Liverpool

A un punto de Chelsea, ahora en la quinta plaza de la apasionante Premier League se encuentra Liverpool, que en el último partido de este sábado venció por 4 a 1 a Newcastle (10º), que llegó a adelantarse con un tanto de Anthony Gordon, un ex del vecino Everton.

Más tarde, hubo un unipersonal. El francés Hugo Ekitiké remontó en el tiempo y espacio de un minuto y 18 segundos (41 y 43). El alemán Florian Wirtz y el francés Ibrahima Konaté, reincorporado al equipo tras el fallecimiento de su padre, completaron la goleada.

Konaté no pudo evitar emocionarse y terminar llorando durante su celebración del tanto. “No tengo palabras para describir qué siento. Las dos últimas semanas han sido muy difíciles para mí y para mi familia”, dijo a la televisión.

Se quebró Ibrahima Konaté, al recordar a su padre Jon Super - AP

Se trata de la primera victoria en la Premier League de Liverpool en un mes. Llevaba cinco partidos seguidos en el campeonato sin ganar y venía de una derrota 3-2 en el campo del Bournemouth en el último suspiro.

Entre tantas emociones, un hombre: Hugo Timothée Ekitiké, el delantero francés, de 23 años, de 1,90m, desgarbado al trotar y con una gambeta indescifrable. Es todo un personaje, con el pelo corto y rulos, ahora teñido de rubio.

Tiene números de fuera de serie, más allá de que sus modos, su desparpajo, suelen jugar sobre su rendimiento. En esta temporada, marcó 15 goles en 32 partidos en todas las competencias. Y es el cuarto goleador de la Premier League, a diez de Erling Haaland, de Manchester City.

Liverpool's Los jugadores de Liverpool, rendidos ante Ekitiké Jon Super - AP

Cuando Lionel Messi estaba en París Saint-Germain, un joven Hugo Ekitiée comenzó a asomar la cabeza en el conjunto francés, sin destacarse demasiado entre tantas estrellas como Kylian Mbappé, Neymar y hasta Ángel Di María, además de La Pulga. Sin lugar en el equipo, emigró a Eintracht Frankfurt, donde explotó todo su potencial. Liverpool pagó a mitad del año pasado una impresionante cifra por su carisma.

El francés, que suele ser citado para la selección y es una hipótesis seria para el Mundial, llegó a Anfield a cambio de una suma cercana a los 92 millones de euros entre monto inicial y variables. Firmó un contrato con el último campeón de la Premier League hasta 2031 y es compañero de Alexis Mac Allister bajo las órdenes de Arne Slot. Que esta tarde advirtió algo que se percibía a a la distancia: “Los hinchas lo aman”.

El delantero, ágil y rápido, se fue de PSG a cambio de 16,5 millones de euros y en Frankfurt explotó. En la anterior temporada convirtió 15 tantos y entregó ocho asistencias en 33 partidos. Con sus goles, Las Águilas finalizaron la Bundesliga con 60 puntos en el tercer puesto por detrás de Bayern Munich, el campeón, y Bayer Leverkusen y logró la clasificación a la Champions League al terminar por delante de Borussia Dortmund.

Lionel Messi saluda a un joven Hugo Ekitiké Sebastian Frej/MB Media - Getty Images Europe

En PSG tenía buena sintonía con Messi. Según se supo, el rosarino le puso un apodo. “La barra de hierro”, debido a su físico fibroso, más allá de que en esos tiempos solía lesionarse bastante seguido.

La complicidad creciente entre el francés y Florian Wirtz, dos de los fichajes de la temporada en Liverpool, devolvió la ilusión a la gente, que confía en ellos para enderezar una temporada que comenzó de forma desastrosa para los Reds. El delantero y el volante alemán (22 años) llegaron a Anfield como dos de los principales refuerzos para renovar a un Liverpool que no tuvo rival la temporada pasada en la Premier League.

Pero el enorme desembolso realizado por el club (más de US$500 millones en el verano europeo) no se tradujo en buenos resultados los primeros meses, más allá de la Premier League.

Ekitiké fue el que más rápido se adaptó de todos los refuerzos en lo que va de temporada. Sin embargo, al ex del Bayer Leverkusen le costó mucho más, al punto de perder la titularidad y de que el público se preguntase si Wirtz valía realmente los más de US$150 millones pagados por el internacional germano.

“Como dije, es un gran jugador que huele el fútbol, ​​así que es fácil jugar con él; puedo hacer de todo con ese tipo de jugador. Solo tengo que correr en el espacio libre y sé que me encontrará, como esta noche. Es divertido jugar con él”, sostuvo Ekitiké, convencido de que nace una pareja sustantable en el tiempo.

Celebra Hugo Ekitiké; detrás, tapado, Wirtz, cómplice de su crecimiento PAUL ELLIS - AFP

“Incluso se puede trazar una comparación con Steven Gerrard y Fernando Torres, que desarrollaron una complicidad casi telepática durante su etapa en el Liverpool a finales de los años 2000”, se llegó a decir en This Is Anfield, un sitio dedicado a los aficionados del club inglés.

En una entrevista con Sky Sports, el internacional francés (6 convocatorias y un gol) alabó a su compañero: “Su forma de jugar me encanta. Es alguien que respira fútbol. Creo que hablamos el mismo fútbol, por eso funciona tan bien. Solo necesitábamos tiempo para jugar juntos, para hacernos aún más fuertes, para crear vínculos aún más sólidos, para jugar un buen fútbol”, advirtió Ekitiké, que suele jugar con una sonrisa. Solo o acompañado.

Y no le pesa la camiseta.