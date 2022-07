Hugo Moyano se defendió de las críticas a su gestión en Independiente: “Estos tipos se juntan y algunos no son hinchas”

Pocas veces en la historia de Independiente se vivió un clima como el que se respira en los últimos fines de semana en el Estadio Libertadores de América. En el marco de una severa crisis económica, incertidumbre en el área deportiva, enfrentamientos con diferentes facciones de barras bravas y elecciones demoradas por siete meses, el hincha se encuentra en un punto límite en cada partido, enfatizando su rechazo a la actual dirigencia. Y por primera vez en varios meses, hoy Hugo Moyano, presidente de la institución pero cuyo mandato venció en diciembre, refutó todas las críticas que recibió en los últimos años.

En una entrevista telefónica durante el programa Mañana Sylvestre, de Radio 10, volvió a ensayar una contundente defensa de sus nueve años de gestión, aprovechando para atacar a la oposición: “Nosotros nos hicimos cargo en el peor momento de la historia de Independiente. Estos señores que gritan, se juntan y son valientes son los que nos dejaron esto”. Además, alineó a las principales voces disidentes con el macrismo y cuestionó sus motivaciones para presentarse: “Estos tipos se juntan y algunos no son hinchas de independiente. Incluso, utilizan barrabravas de otros clubes. Son el macrismo y servicios de la AFI que se quieren instalar en Independiente”.

Moyano acusó al macrismo, los medios de comunicación y la AFI de entrometerse en el presente de Independiente

El también dirigente del sindicato de camioneros realzó los logros de su administración, que comenzó en 2014: “Nosotros sin ser comisión directiva terminamos el Estadio”, afirmó. “Estos señores quieren hacer parecer que no supimos como manejar el Club, pero la realidad es que fuimos Campeones de América, ganamos la Copa en Japón, ellos no hicieron nada”.

Moyano se hizo eco también del proceso eleccionario en Independiente, suspendido en diciembre de 2021 por supuestas irregularidades en la lista opositora encabezada por Fabián Doman, luego de que ayer el club comunicara una convocatoria para hoy de todas las agrupaciones para reanudarlo. En esta vena, el presidente fue categórico: “No están las condiciones dadas a mi entender para que haya elecciones, pero si la junta decide que se pueden hacer, se van a hacer. Nosotros no ponemos la fecha. Eso está en la justicia y todavía hay 60 días. La Junta Electoral tiene que controlar las presentaciones y ellos [la lista de Doman] la hicieron mal”, acusó. Cabe destacar que la Cámara de Lomas de Zamora habilitó la semana pasada a su lista para presentarse, luego de que su apelación a la sentencia de primera instancia fuese exitosa.

Fabián Doman le contestó a Moyano luego de que volviera a acusar a su partido de presentar irregularidades en el proceso electoral PATRICIO PIDAL/AFV

El dirigente, también candidato para ser reelecto por el oficialismo, habló también de la noticia del fallo en contra del club en el juicio por una deuda contraída contra el exdelantero del club Gonzalo Verón, por la cual Independiente no recibirá dinero por derechos televisivos hasta cubrir un embargo por US$4,8 millones: “El embargo de Gonzalo Verón llegó en plena pandemia, cuando no laburaba nadie. El juicio está en la Corte Suprema, porque pasó de 800 mil dólares a 6 millones, en una comunicación que llegó cuando la sede estaba cerrada. Un disparate total”, disparó, luego reafirmando que en Independiente “no se le debe un centavo a nadie, cuando nosotros agarramos el club no había ni siquiera para comprar comida”.

Por último, Moyano sostuvo la motivación política detrás de la ola de críticas que recibió su gestión y aseguró que seguirá trabajando en el club: “Es raro que se este reactivando todo junto de repente, pero nosotros vamos a hacer todo lo que corresponda para el bien de Independiente”.

La respuesta de Doman

Fabián Doman, principal candidato del partido opositor Agrupación Independiente Tradicional, no tardó en responder a las declaraciones de Moyano, a través de su cuenta de Twitter: “Moyano y Maldonado nunca quisieron competir. Ni en diciembre ni ahora”, acusó el conductor televisivo, calificando la frase del presidente sobre las condiciones para celebrar elecciones como un “sincericidio”.