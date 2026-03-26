Huracán no asistió a la reunión de AFA en medio de un fuerte malestar por los arbitrajes contra Barracas Central

Huracán no participó este jueves de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, en una decisión que expone el malestar dirigencial luego de una nueva polémica arbitral con Barracas Central, el equipo del presidente de AFA, Claudio Tapia. La ausencia se produjo apenas 72 horas después del empate sin goles en Parque Patricios, partido que dejó fuertes reclamos por un penal no sancionado en favor del conjunto de Parque Patricios.

El foco de la tensión se ubica en ese encuentro disputado el pasado lunes, por la 13a fecha del torneo Apertura, cuando el equipo de Diego Martínez reclamó una mano dentro del área del defensor Damián Martínez que el árbitro Facundo Tello no sancionó y que tampoco fue revisada por el VAR.

En la sala de revisiones, el encargado de ese partido fue Adrián Franklin, junto con Diego Verlotta como asistente. La jugada, que generó protestas dentro y fuera de la cancha, volvió a instalar cuestionamientos sobre los criterios arbitrales. Y ocurrió apenas unos días después de la controversia que despertaron los chats entre el referí Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, mano derecha del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, para favorecer supuestamente a Tigre en un partido de la Primera Nacional contra Mitre, de Santiago del Estero.

A la controversia se sumó la difusión del audio de la cabina del VAR, en el que se expone el diálogo entre Tello, uno de los mejores referís del fútbol argentino y candidato a dirigir en el Mundial 2026, y Franklin. “Tira el cabezazo y hay una mano”, advirtió el árbitro principal, mientras que desde la cabina respondieron: “Tiene las manos separadas, pero no hace movimiento adicional. Es un gesto propio de cabecear”. Con ese criterio, se concluyó en que la acción no era sancionable, una interpretación que no hizo más que profundizar el malestar en Huracán tras el encuentro.

El contexto agrega un elemento que hace ruido en el ambiente dirigencial: ese mismo lunes, Chiqui Tapia se encontraba en el predio de la AFA, esperando por los jugadores que iban llegando de la selección argentina, donde también operaba el VAR durante el partido.

Claudio Chiqui Tapia, en el predio de AFA en Ezeiza, viendo el entrenamiento de la selección argentina LUIS ROBAYO - AFP

El enojo no responde a un episodio aislado. Huracán arrastra antecedentes recientes, también frente a Barracas Central. En noviembre de 2025, en la última fecha del Torneo Clausura, un empate 1-1 marcado por decisiones arbitrales muy discutidas dejó al equipo de Parque Patricios fuera de los playoffs y de la Copa Sudamericana, a la que sí se clasificó el Guapo. Aquella tarde incluyó dos penales sancionados a favor del conjunto local y una fuerte confrontación entre el árbitro Andrés Gariano y el entonces entrenador del Globo Frank Kudelka.

El árbitro Gariano, rodeado de la seguridad en el partido entre Barracas y Huracán en 2025 JUAN MANUEL BAEZ

Ese historial, sumado a lo ocurrido esta semana, profundizó la desconfianza de la dirigencia. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, tras el último empate, los hinchas expresaron su descontento con cánticos dirigidos a la conducción de la AFA, ya habituales también en otras canchas, en una escena que reflejó el clima general.

En ese marco, la decisión de no asistir a la reunión de AFA de este jueves aparece como un gesto político, aunque en el club evitan, por ahora, darle carácter definitivo. La medida responde a lo sucedido en los últimos días y no implica necesariamente una postura permanente. De todos modos, se inscribe en un escenario más amplio: River ya adoptó una determinación similar semanas atrás, mientras que Estudiantes de La Plata también manifestó diferencias con el funcionamiento del organismo.

La dirigencia de Huracán, encabezada por Abel Poza, mantiene silencio público sobre los pasos por seguir. El presidente, que supo tener una relación cercana con Claudio Tapia, atraviesa un momento de fuerte distanciamiento institucional.

Abel Poza (Huracán), Berlanga (Vélez), Montaña (Independiente) y Villarroel (River) escuchan a Tapia en la última reunión de Comité Ejecutivo de AFA

En lo inmediato, el equipo se enfoca en el compromiso del fin de semana por la Copa Argentina. El domingo se medirá ante Olimpo desde las 18, en el estadio Ciudad de Caseros, por los 32avos de final. Sin embargo, el trasfondo excede lo deportivo. La acumulación de episodios y la reciente ausencia en AFA configuran una señal de alerta en la relación entre el club y la conducción del fútbol argentino. Todo, en medio de las presentaciones judiciales que afrontan tanto Tapia como Toviggino, ambos en el ojo de la tormenta.

Por ahora, se trata de un nuevo capítulo en una tensión en crecimiento. La evolución de los próximos días permitirá establecer si fue una reacción puntual o el inicio de una postura más sostenida y si el Globo termina siendo un aliado de la cruzada que, por ahora, encabezan Estudiantes de La Plata y River.