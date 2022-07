Huracán - River, en vivo: el partido por la sexta fecha de la Liga Profesional, minuto a minuto

PT ‘37. Bomba de Galván para el 1-0 del Globo

Gallardo rearma la línea de cuatro con el ingreso de Héctor Martínez por Juanfer Quintero, que desde hace varios minutos se movía con una molestia en una rodilla. Si el partido ya era complejo para River, con 10 lo es aun más. Armani había sacado un remate de Cristaldo desde fuera del área, pero a los pocos minutos perdió la pelota al salir a cortar un centro y la jugada siguió hasta que le llegó a Galván, que entró por la derecha y clavó un bombazo junto a un poste. Huracán está en ventaja y es merecido.

PT ‘29. Maidana, expulsado

Lo dicho: el partido estaba caliente y friccionado. River se queda con 10 por la expulsión de Jonatan Maidana. El zaguero disputó una pelota con Cóccaro sobre el lateral; ambos caen fuera de la cancha; el uruguayo se agarra un poco de la camiseta de Maidana, que en el suelo le tira un codazo sobre el rostro. El VAR le avisa a Rapallini, que tras revisar la jugada en el monitor le muestra la tarjeta roja.

Maidana expulsa a Maidana LA NACION/Mauro Alfieri

PT ‘24. Se juega al límite

River cometió siete foules, contra dos de Huracán. El ritmo es intenso, se va mucho al choque. No queda mucho margen para las largas posesiones. En este contexto, el Globo ejerce cierta supremacía.

PT ‘18. River corta con faltas

River se ve superado en los mano a mano y las pelotas divididas. Recurre al foul para cortar a un Huracán más enérgico. Ahora es Pochettino el que recibe la tarjeta amarilla por una infracción. Simón también debió ser amonestado por haber bajado sin pelota a Cristaldo.

PT ‘11. El Globo, más dominante

River no se arma con juego asociado, le cuesta hilvanar pases. Huracán recupera rápido y acelera, sobre todo con Garré, que ya le da mucho trabajo a Elías Gómez, y Cócccaro, que provocó la amonestación de Zuculini.

PT ‘7. Huracán presiona y llega

El Globo salió bien dispuesto, con mucha movilidad. Cóccaro picó al vacío y remató contra un poste, pero había arrancado en off-side (¿Por qué los jueces dejan avanzar tanto la acción cuando la posición adelantada es clara, como en el caso del delantero uruguayo?). También Garré puso en aprietos a la defensa visitante con una asistencia profunda.

Soto se cruza ante el avance de Palavecino LA NACION/Mauro Alfieri

PT ‘3. Palavecino, de media distancia

Primera aproximación de River. Palavecino remata de media distancia con un derechazo combado que sale desviado.

PT ‘2. Beltrán, única punta

Tras juntar en los últimos partidos a Julián Álvarez y Braian Romero en el ataque, Gallardo vuelve a poner a un único delantero, Lucas Beltrán, de regreso de su préstamo en Colón. Pochettino y Juanfer Quintero se ubican como los media-puntas más cercanos.

Gallardo cuida piezas

La derrota por 1-0 en la ida ante un Vélez que fue más superior de lo que indicó el resultado llevó a Marcelo Gallardo a preparar la revancha con una especial dedicación. En función del partido del próximo miércoles en el Monumental, el Muñeco reserva esta noche a la mayoría de los titulares. Estarán de entrada futbolistas que normalmente son el recambio. Solo se mantiene Franco Armani. En el banco estará Julián Álvarez, que tras el cotejo contra Vélez viajará a Inglaterra para incorporarse a Manchester City.

Huracán, confirmado

El Globo, tras caer en la primera fecha ante Racing, cosechó dos empates y dos victorias. Ya no tiene a Jonathan Candia, vendido a Rosario Central por 850.000 dólares por el 50 por ciento de su pase. Lo reemplaza el juvenil Juan Gauto, que con 18 años recibe convocatorias del seleccionado argentino Sub 20.

Dos rachas distintas

River no pierde con Huracán desde 2018, con dos victorias y dos empates. Sin embargo, el Globo es uno de los tres rivales, de los que al menos enfrentó 10 veces, ante el que Marcelo Gallardo no tiene un historial personal positivo. En diez cotejos, ganó tres, empató cuatro y perdió tres. El Muñeco no pudo en la instancia que suele ser un punto fuerte de su gestión, en los mano a mano: perdió contra Huracán la final de la Supercopa Argentina y una eliminatoria por la Copa Sudamericana 2015.

Bienvenidos al minuto a minuto

Bienvenidos al seguimiento en vivo del partido entre Huracán y River, por la sexta fecha de la Liga Profesional. Les compartiremos las alternativas más destacadas del partido, videos de los goles y fotos.