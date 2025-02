Identikit de Alianza Lima, rival de Boca en la Libertadores: arquero de selección, goleadores +40 y el efecto Gorosito

Alianza Lima quiere seguir haciendo historia en 2025. Acaba de ganar su primer partido como local en la Copa Libertadores en 13 años y sabe que la próxima escala en el camino a la fase de grupos no será fácil: lo espera Boca. Sin embargo, el equipo dirigido por Néstor Gorosito hace de la simpleza un culto y tiene sus armas para complicarles la vida a los xeneizes. Desde un arquero de selección como el boliviano Guillermo Viscarra a un defensor central con pasado en la mismísima Bombonera como el recio Carlos Zambrano. De la movilidad de los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor al talento de Kevin Quevedo. Y, por encima de todos, el histórico delantero argentino Hernán Barcos: el 9 de 40 años que sueña con que su última temporada como profesional sea inolvidable.

Boca ya tiene los videos de los tres partidos oficiales de Alianza en lo poco que se lleva jugado de la temporada: 3-0 a Cusco por la liga local, empate 1-1 en el último minuto con Nacional de Paraguay por la ida de la fase 2 de la Libertadores y victoria 3-1 en el encuentro de vuelta, anoche. El diseño táctico de Pipo Gorosito no se toca, y es el habitual en sus últimos equipos: 4-1-4-1, con la sala de máquinas del equipo instalada en el triángulo que domina la mitad de la cancha y que integran el peruano Erick Noriega (más retrasado) y los uruguayos Pablo Lavandeira y Pablo Ceppelini. ¿Nombres rutilantes? Ninguno. ¿Cracks sudamericanos? Pocos, aunque sí algunos apellidos ilustres. Además de los nombrados Zambrano, Gaibor y Barcos, en el partido de vuelta contra Nacional ingresó otro inoxidable como Paolo Guerrero, de 41 años.

Alianza es un equipo veterano, tal como le gustan a su entrenador. Además, Gorosito entiende que la Libertadores está hecha para futbolistas con carácter, con el temple ya formado. El promedio de edad del equipo titular en el partido de vuelta ante Nacional fue de 30 años y 8 meses, con Barcos (40 años) como el más longevo y el peruano-japonés Erick Noriega (23) como el más joven.

“Boca es un equipo pesado de nombres y hay que respetarlo”, dijo el lateral derecho argentino Guillermo Enrique tras el 3-1 a Nacional. “Es uno de lo más grandes de Latinoamérica. Estamos preparados para enfrentarlo”, adelantó el ex jugador de Gimnasia (La Plata). Pero dentro de esos “nombres pesados” con los que cuenta, Boca no podrá usar a Edinson Cavani contra el equipo peruano: el uruguayo padece una lesión lumbar sufrida en el partido contra Huracán por el Torneo Apertura y no hay plazos para su regreso. Otro uruguayo, pero de Alianza (Lavandeira) también se perdería el duelo contra los xeneizes. Debió abandonar la cancha en el primer tiempo contra Nacional, consecuencia de un posible desgarro. Ante los paraguayos lo reemplazó Gaibor. “Boca siempre es Boca, un club grande, difícil. Pero nosotros vamos a hacer nuestra parte para tratar de ganar acá en casa”, aseguró Barcos tras la clasificación obtenida ante Nacional. “Tenemos un grupo muy competitivo y al que le toque entrar lo va a hacer de la mejor manera”, agregó.

“Alianza es un equipo que viene de menos a más. Juega como siente el fútbol su entrenador: le gusta tener la pelota, sale a atacar y prioriza el arco contrario”, dice a LA NACION Kevin Pacheco, periodista de RPP Deportes. Y agrega: “En ataque tiene bastante poderío con dos extremos rápidos (Castillo por la derecha, Quevedo por la izquierda) que pueden jugar a perfil cambiado: la idea de Gorosito es que los extremos, más que desequilibrar por las bandas, vayan por el centro y acompañen a Barcos”. Así, el 4-1-4-1 original muta en un 4-3-3 con los mediocampistas externos convertidos en delanteros.

Párrafo aparte para Noriega. El joven de 23 años nacido en Toyohashi (Japón) es uno de los aciertos tácticos de Gorosito: “Era defensa central en casi la mayoría de su carrera. Jugó un pequeño tiempo solamente de volante de recuperación, pero principalmente ha jugado muy bien de central. Acá hubo muchas críticas de por qué jugaba y ayer (con Nacional) prácticamente fue la figura: recupera mucho la pelota, incluso ha convertido algún gol”, cuenta Pacheco, periodista de RPP Deportes de Perú.

“El Alianza Lima de este año es un equipo prácticamente nuevo: de los once titulares de 2024 con Mariano Soso quedan pocos: se ha reforzado bien y ha cambiado el esquema, ya que jugaba 5-3-2 o 3-5-2″, comenta Juan Carlos Ortecho, periodista deportivo peruano y escritor. Y agrega: “A raíz también de la incorporación del uruguayo Pablo Ceppelini es un equipo que intenta jugar mucho más. Antes Alianza era un equipo mucho más directo. Sigue dependiendo de lo que puedan hacer Barcos y Guerrero a la hora de llegar al gol, pero es un equipo que intenta elaborar más. se siente mucho más cómodo con espacios”, enumera Ortecho.

El periodista peruano resume el identikit del próximo rival de Boca: “Es una versión de Alianza que se acerca más a la identidad de lo que ha sido históricamente. Un equipo que intenta jugar, un equipo rápido y que apuesta más por el fútbol que por la intensidad y correr la cancha. Es intenso cuando tiene que serlo y juega y levanta la cabeza cuando tiene que levantarla”. Boca ya lo sabe: Alianza Lima juega y está preparado para dar la sorpresa.

