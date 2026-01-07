Ignacio Malcorra: no quedó en River, estuvo en el ascenso y firmó en Independiente “dos años y medio más tarde”

“Estuve a punto de ir, pero tomé la decisión de quedarme en Rosario Central”. Transcurría octubre de 2023 e Ignacio Malcorra revelaba que, cuando Carlos Tevez era el DT, pudo haber llegado a Independiente. Pasaron dos años y medio de aquel destino trunco. Todavía más maduro en su carrera futbolística, el zurdo nacido en Río Colorado desembarcó finalmente en Avellaneda y fue anunciado este miércoles como futbolista del Rojo, con un contrato por un año.

A sus 38 años, lleva una vida inmerso en el fútbol y siempre se reconoció como un “producto del ascenso”. Se fue de su casa muy chico a la pensión de la CAI de Comodoro Rivadavia. Luego apareció River, donde vivió toda su adolescencia. Un pase frustrado a Uruguay lo llevó de regreso a la CAI, pero a partir de allí, su camino apuntó siempre hacia arriba: Aldosivi, Unión, futbol mexicano, Lanús y su último gran paso por Rosario Central, club que no tuvo la intención de renovarle el contrato. Ahora, llegó al Rey de Copas, la entidad que lo pretendía hace dos años.

El Rojo se movió rápido para reforzar su equipo con una de las grandes figuras del fútbol argentino en 2025. El pasado 5 de enero, Malcorra y el Canalla decidieron separar sus caminos con comunicados de ambas partes. Dos días más tarde, Independiente lo presentó a través de sus redes sociales como nuevo futbolista del club: “El volante ofensivo, de último paso por Rosario Central, llegó libre al Rey de Copas con un contrato por un año ¡Bienvenido, Nacho!“.

Sergio Levinton, representante del jugador, le confirmó a LA NACION que el contrato de Malcorra con Independiente es “por un año y con opción a renovar por un año más. Además, con bonus por objetivos y resultados que se obtengan”. Por otra parte, negó rotundamente que el acuerdo sea por productividad, que generalmente es dependiendo del juego o también por la edad.

De ese modo, el entrenador Gustavo Quinteros podrá contar con un futbolista que se asemeja a los jugadores de antes. Sin el vértigo actual, despliega un recorrido diferente en el campo; por momentos es más pensante y de andar pausado, que es lo que lo destaca. Pero todavía es capaz de acelerar. Además, exhibe mucha versatilidad para moverse por el mediocampo, con una excelente pegada. Es del paladar de los hinchas de Independiente.

“Nacho” firmó su contrato y fue presentado con los colores de la institución. También, habló para el canal oficial y expresó: “Es una alegría inmensa, estoy feliz de estar acá en este club tan grande. Ojalá que esté a la altura del club. Lo voy a disfrutar. Quiero ayudar a mis compañeros y al cuerpo técnico y dejar todo adentro de la cancha. A los hinchas les agradezco que me brindaron y voy a tratar de devolvérselos adentro de la cancha”.

El experimentado jugador formará parte de la delegación que este miércoles por la noche viaja a Montevideo para continuar con la pretemporada en el complejo de Peñarol. Además, Independiente estará disputando tres partidos amistosos en la capital uruguaya. Serán correspondientes a la Serie Río de la Plata y jugará ante Alianza Lima este sábado, Everton de Chile el 13 de enero y Montevideo Wanderers el 16.

Será el noveno club para Malcorra, pero todo tuvo un comienzo. Nació en Río Colorado, provincia de Río Negro, el 24 de julio de 1987. Durante su niñez vistió los colores de Independiente de su ciudad y a los 12 años se fue a 1000 kilómetros de su casa a vivir a la pensión de la CAI de Comodoro Rivadavia. A los 14, el club sureño jugó un amistoso con River y formó parte de un grupo de cuatro o cinco chicos que recaló en las inferiores del Millonario. “Pasé mi adolescencia en River, de los 14 a los 20. Viví todo ese tiempo en la pensión, en el anillo del Monumental, y hacía la escuela ahí, en el Instituto… Me quedaron un par de materias para terminar el secundario porque, como también iba a entrenarme con la selección argentina Sub 20, en un momento quedé libre”, le contó a LA NACION en una entrevista publicada en octubre pasado.

Sin chances en River debido a los grandes jugadores que estaban por delante en su posición como Diego Buonanotte, Matías Abelairas y el ‘Hachita’ Ludueña, su representante lo llevó a Uruguay para jugar en Nacional de Uruguay, pero el pase nunca pudo hacerse. De golpe, de estar en River y la selección, se quedaba con las manos vacías en Río Colorado. Estuvo seis meses sin jugar “o a lo sumo me enganchaba con los amigos en los torneos relámpago de los fines de semana”, admitió a LA NACION.

Sin embargo, la CAI volvió a aparecer en su vida para jugar el Nacional B. En el equipo de la Patagonia jugó 54 partidos y luego pasó a Aldosivi. En el conjunto de Mar del Plata jugó durante tres temporadas, también en la segunda división: “Me reconozco, orgullosamente, como un producto del ascenso. Me gusta el ascenso, lo miro, soy hincha del ascenso. Me formé y adquirí mucha experiencia en las otras categorías. Es lo que me tocó, se dio así, y a mí me ayudó muchísimo. Nunca bajé los brazos, y eso también me llena de orgullo”.

Ignacio Malcorra durante su paso por Unión; en el Tatengue logró el ascenso a Primera en 2014

Luego del Tiburón emigró a Unión de Santa Fe, donde logró el ascenso a Primera División en 2014. En el Tatengue tuvo su primera experiencia fuera del ascenso y su buen rendimiento, con 17 goles en 50 partidos, le valió su salida al fútbol mexicano. Estuvo dos años en Tijuana, dos en Pumas y una temporada en Atlas. De su paso por México aprendió mucho: “Me gustó mucho la experiencia, porque además me gustó vivir en el país”.

En cuando al fútbol en tierra azteca, reveló: “Es dinámico, con movilidad, con buen trato de pelota”. En México estaba muy cómodo, pero en julio de 2021 tomó la decisión de volverse porque quería vivir más el fútbol argentino de Primera. En definitiva, sólo había estado dos años en la la máxima categoría con la camiseta de Unión. “También quería que mis hijos me vieran jugando en la Primera de Argentina. Tenía varias chances para volver, pero me incliné por Lanús porque Luis Zubeldia me llamaba mucho y me gustó que alguien creyera tanto en mí”, le contó a LA NACION.

Ignacio Malcorra jugó en tres equipos mexicanos, uno de ellos fue Atlas; de allí, pasó a Lanús

Tras un año en el Granate, llegó a Rosario Central, que por ese entonces tenía a Miguel Ángel Russo como entrenador. En el Canalla jugó 133 partidos, anotó 22 goles, pero sobre todo se ganó el respeto y el cariño de toda la gente de la mitad de una ciudad que vive el fútbol de manera muy apasionada. Hizo goles en clásicos ante Newell’s y se consagró campeón de la Copa de la Liga del 2023 y de la Liga del 2025. Vivió una gran época de la historia del club, que lo despidió en sus redes sociales: “¡Muchas gracias Nacho, muchas gracias bicampeón! Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva. ¡Te metiste en nuestra historia! Los mejores deseos para el camino que elijas para el futuro!“.

Ignacio Malcorra estuvo en Lanús durante un año

Desde el lado del jugador, también hubo un comunicado muy sentido y de gran agradecimiento a los hinchas y sin referencias a los dirigentes. Manifestó sentirse “muy triste” por no haber podido despedirse de quienes lo hicieron feliz en el Gigante de Arroyito. Hizo hincapié en que ganó todos los clásicos ante Newell’s, en la conquista de los dos títulos y cerró el mensaje con sus diversos apodos, entre ellos, “Papá de los primos”.

Respecto de su continuidad, el representante le explicó a LA NACION que tanto el nuevo entrenador (Jorge Almirón) como la dirigencia no mostraron firmement la intención de que el futbolista continúe en el club: “Si no querés un jugador, tanto desde la dirigencia como del nuevo cuerpo técnico, no te vas a esforzar demasiado para intentar que se quede. Cuando no tenés la intención de que el jugador continúe, que no le echen la culpa a Nacho”.

Ignacio Malcorra jugó en Rosario Central desde mediados de 2022 hasta finales del 2025, ganó dos títulos y es muy querido por los hinchas

Además, el representante de Malcorra expresó el deseo que el jugador tenía de retirarse en el Canalla “quizá dentro de dos años”. “Su intención era quedarse pero si no te sentís reconocido, valorado o respetado, ya está. Los dirigentes tienen todo su derecho de no seguir adelante con algo que no están de acuerdo”. Por otro lado, negó que hayan existido ofrecimientos de renovación: “Por más que digan eso, ese ofrecimiento no le llegó ni a Nacho ni a mí, que somos las personas responsables. Él estuvo jugando durante los últimos seis meses ¿no podían decirle que vaya a la oficina a conversar para renovarle?“, expresó.

El interés en 2023. Su último partido oficial en el Estadio Libertadores de América. Finalmente, las vueltas del fútbol llevaron a Malcorra hasta Avellaneda y Gustavo Quinteros podrá contar con un futbolista que pueda aportar su experiencia, llevar al equipo para adelante, romper líneas y filtrar pases. Los hinchas de Independiente podrán sentarse a disfrutar de un futbolista que se pondrá la camiseta roja y estará listo para salir a jugar.