El Concejo Deliberante de Avellaneda de Avellaneda aprobó ayer que la nueva calle que rodeará al estadio Libertadores de América tenga el nombre de otro gran ídolo de Independiente : el recordado José Omar Pastoriza . De esta forma, se agrega a la calle Ricardo Bochini (ex Cordero), que también circunda al estadio, abrazando entre las dos al recinto donde el Rojo se ganó el mote de Rey de Copas.

El Pato Pastoriza fue uno de los mejores volantes centrales del fútbol argentino de los años 60. Nació en Rosario en 1942, surgió de Colón de Santa Fe (de 1962 a 1964), luego pasó a Racing y dos años después llegó a Independiente, donde se convirtió en ídolo, ganando dos veces la Copa Libertadores. Esto le permitió llegar a la Selección Argentina, con la que llegó a disputar 18 encuentros y anotó un gol. Estuvo en el Mundial de Inglaterra 1966, pero no disputó ningún partido. En 1972 fue fichado por el Mónaco, de la liga francesa, hasta su retiro en 1976.

Apenas colgó los botines, Pastoriza volvió al país para ser director técnico a Independiente, consiguiendo dos títulos muy celebrados : el de 1977 contra Talleres (en el que se consagró con 8 hombres, de visitante, contra los cordobeses) y del de 1978, contra River. En 1983 ganó el torneo Metropolitano y en 1984 obtuvo el doblete dorado: campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental, en aquella final contra el Liverpool en Tokio.

El Pato tuvo una larguísima trayectoria como entrenador, fue DT de Racing, de Boca, del Atlético de Madrid, entre otros . También de las selecciones nacional de Venezuela y de El Salvador. Falleció en 2004.

El máximo ídolo Rojo, Ricardo Bochini , destacó que nombren la calle con el nombre de Pastoriza. En su cuenta en Twitter, el Bocha comentó: "Me pone contento que la nueva calle que están por inaugurar en la cancha de Independiente pueda llamarse Pastoriza . El Pato no parecía un técnico común, era un compañero más: venía, se sentaba al lado tuyo, hacía bromas, jodía... y no le tenía miedo a nada. Se lo merece".

El trayecto de la calle "Pastoriza" se terminará en los próximos meses, ya que se está realizando el trazado de circunvalación que recorrerá la zona lindante a la platea Erico y la tribuna Sur. Una vez concluidos los trabajos, que están avanzados, habrá una esquina Bochini y Pastoriza. Y la calle Pastoriza cambiará de nombre para llamarse Milito en las periferias del estadio de la Racing.

