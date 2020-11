Javier Mascherano anunció este domingo su retiro del fútbol profesional, fue después de la derrota de Estudiantes con Argentinos en La Plata Crédito: @EdelpOficial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 19:38

Javier Mascherano, emblemático volante del seleccionado argentino y que actualmente se desempeñaba en Estudiantes de La Plata, anunció su retiro del fútbol profesional este domingo, después del partido que el equipo de Leandro Desábato perdió ante Argentinos Juniors por 1-0, por la tercera fecha de la Copa Liga Profesional.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesional. Hoy jugué mi último partido. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina", dijo Mascherano (36 años), en una conferencia de prensa que brindó en el nuevo estadio de Estudiantes junto con el entrenador Desábato.

La decisión causó sorpresa no sólo en el Mundo Estudiantes sino también en todo el fútbol argentino. Y se suma al anuncio que hace menos de una semana hizo Fernando Gago en Vélez, otro volante experimentado y con historia en la selección que dejó la práctica profesional. "Anuncio mi retiro. Es una decisión que hace tiempo venía pensando, lo había hablado con el club, es momento de terminar mi carrera por sensaciones que tengo, por un montón de cosas que me vienen pasando en estos meses, que hicieron que a nivel personal, después de haberlo pensado, lo más correcto era terminar hoy", dijo Mascherano.

Y agregó: "Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina. Las cosas se dieron de esta manera, uno no elige a veces el final, sino que se da por si solo. Lamentablemente jugué menos de lo que pretendía. Es algo que venía pensando en este tiempo y hoy lo comunico. Es lo más correcto".

Javier Mascherano en el último partido con la camiseta de Estudiantes, ante Argentinos, antes de anunciar su retiro del fútbol Crédito: Dolores Ripoll / POOL ARGRA

"He vivido mi profesión al cien por ciento, di lo máximo que podía, y hoy veo que me cuesta, no quiero faltarle al respeto a Estudiantes, que confió en mí, ni a mis compañeros, ni a esta profesión que me dio todo. Esto no tiene nada que ver con el club ni con resultados, sino que la ilusión se fue apagando. Después de la pandemia, en la pretemporada, pensé que la ilusión la iba a volver a sentir, y la verdad es que no pude. Es el momento de dar un paso al costado. Hay veces que uno no elige el final, viene por sí solo".

Leandro Desábato, el DT de Estudiantes, opinó: "Se lo había comentado a la dirigencia y sabíamos que después de la pandemia eran cosas que podían pasar. Son cosas personales y la verdad que entendibles. No hay mucho más para decir".

Javier Mascherano en el último partido antes de anunciar su retiro Crédito: Dolores Ripoll / POOL ARGRA

Conforme a los criterios de Más información