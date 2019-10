El día que la barra de Independiente irrumpió en el despacho de Cantero 05:52

8 de octubre de 2019 • 12:50

Solo 10 días después de conocerse la decisión del Club Atlético Independiente de expulsar al expresidente Javier Cantero como socio, se conocieron imágenes impactantes del apriete que recibió Cantero en su despacho en sus primeras semanas de gestión. Presidente entre 2011 y 2014, su mandato se caracterizó por dos rasgos muy marcados: la tensión permanente con la barra brava, contra la cual luchó el presidente, y el descenso a la primera B Nacional, una catástrofe futbolística para un club se enorgullecía de haber estado siempre en la A desde que se había incorporado a la máxima categoría.

Cantero, que siempre se preció de ser honesto en la administración, fue sucedido por Hugo Moyano, rival desde el primer momento. Con el tiempo la relación se tensó aun más y hoy por hoy son abiertamente enemigos, al punto de que fue el oficialismo quien impulsó la expulsión al exdirigente.

Crédito: TyC Sports

TyC Sports difundió esta mañana un video en el que se puede ver cómo recibió demandas de Pablo "Bebote" Alvarez y otros 20 integrantes de la barra brava del Rojo en la tarde del jueves 3 de mayo de 2012. "Pronto sonó el teléfono del despacho. Era su secretaria y encendió la alarma. 'Los barras están en la puerta de tu despacho', le dijo. A lo que el entonces mandamás del Rojo, que venía de tener varias discusiones previas con la barra por el manejo de las banderas, respondió: 'Decíles que no los voy a recibir'. Pero a esa altura ya no había marcha atrás. 'Van a entrar y no los puedo parar', le advirtió antes de cortar la comunicación", reproduce la señal deportiva en su portal.