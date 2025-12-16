Un partido de fútbol entre niños de seis años se tornó violento cuando un grupo de padres ingresó al campo de juego y se dieron a las piñas. Fue en el Club Villa Pellerano en Lanús que, tras finalizado el encuentro, se desarrolló una batalla campal entre los adultos.

La semifinal de la Copa de Oro organizada por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI) fue entre 1° de Mayo y Villa Heredia, de la categoría 2019. Se llevó adelante en una cancha neutral con el objetivo de evitar incidentes.

La discusión habría comenzado por un gesto de uno de los directores técnicos, que los padres en la tribuna habrían interpretado como una provocación, reportaron los medios locales El Diario Sur e Info Región. Esto causó que, después de finalizado el partido, los padres se abalanzaran sobre el campo de juego.

El Club Villa Pellerano en la avenida 9 de Julio y General Pico Captura Google Maps

Varios saltaron de las tribunas y, a los gritos, entraron en la cancha. En el medio, padres del equipo contrario también ingresaron para enfrentarse con los que empezaron la agresión. Varias escenas de violencia se veían desperdigadas por el lugar. Algunos se mantuvieron en la cancha, otros entraron a la tribuna contraria pasando unas rejas.

Una de las agresiones más explícitas se vio de parte de un hombre de remera roja, que le pegó una patada en la espalda a otro hombre y lo tiró al piso, mientras revoleaba piñas en su cara y pecho en medio de la tribuna. Otro, de remera azul, también pateó a varias personas, pero dentro de la cancha.

Los gritos e insultos se potenciaban por el eco del lugar. Incluso había otros adultos que incentivaban la pelea a pesar de que fuera frente de los niños. “Dale, loco, dale”, gritaba una mujer que filmaba cómo un padre le pegaba a otro en el campo de juego.

Un grupo de padres protagonizó una violenta pelea en un partido de fútbol infantil en Lanús

Mientras tanto, los niños gritaban y lloraban, algunos intentaban esconderse. La batalla campal duró aproximadamente diez minutos, donde otros padres y madres intentaban disolver la pelea. Luego de que terminara el caos, fueron llevados al vestuario. Varios continuaban en llanto por el miedo que les generó la situación.

La FADI se decidió a expulsar a ambos equipos del torneo debido a los hechos de violencia. Este martes habrá una reunión con los representantes de los clubes para definir los pasos a seguir.

Integrantes de los clubes denunciaron que no es la primera vez que ocurre un incidente de esta índole. “Los nenes lloraban desconsoladamente. No es la primera vez que pasa”, expresó el delegado del Club Villa Pellerano Adrián Vidart en diálogo con CN5.