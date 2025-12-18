Una batahola en Medellín dejó 59 heridos tras el clásico Nacional vs. Independiente por la Copa Colombia

Al menos 59 personas resultaron heridas en medio de disturbios protagonizados por hinchas en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, informaron autoridades. Fanáticos del Nacional e Independiente Medellín, los equipos más populares de la ciudad, se enfrentaron al término del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia. El global quedó 1-0 en favor de Nacional, que jugó como visitante este encuentro.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo decenas de aficionados corren en la cancha y se lanzan objetos. Algunos llevan cuchillos. El escuadrón antidisturbios de la policía intervino ante el caos. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reportó en un video que 52 personas fueron atendidas por médicos, mientras que la policía dio cuenta de 7 uniformados heridos. Las autoridades no reportaron detenciones.

Caños en manos de violentos de Independiente Medellín; los archirrivales se dieron con todo después del 1-0 que coronó a Nacional y que terminó con tribunas vacías en la premiación.

Villa precisó que intentan identificar a los responsables con las imágenes de cámaras de seguridad. En caso de detenerlos serán “judicializados”, pues “son delincuentes y van a ser tratados como tal”. Luego el secretario dijo ante los medios que la alcaldía presentará ante la fiscalía una demanda contra los organizadores de los desmanes por delitos como “lesiones” y “daño al bien público”.

Canales de televisión denunciaron que sus periodistas y otros empleados fueron agredidos. La cadena Win Sports, que emite exclusivamente los partidos, sostuvo en un comunicado que tuvo que detener la transmisión cuando los hinchas “atacaron” sus equipos técnicos.

La ceremonia de entrega de las medallas y el trofeo a Nacional no pudo ser realizada. Después de que la situación fuera controlada, el club recibió la copa ante las tribunas vacías, reportó la prensa local. Los disturbios frustraron un festejo de más de 43.000 hinchas con banderas y cánticos. “Lo que debió ser una fiesta terminó con las tribunas vacías”, lamentó en un mensaje en la red X la División Mayor (Dimayor), el ente rector del fútbol colombiano.

Escenas de la batahola paisa

🇨🇴 After Atlético Nacional’s Colombian Cup final win against city rivals Deportivo Independiente Medellín, fans of DIM took exception to A/N’s parading of the trophy which led to a pitched battle on the turf at Estadio Atansio Girardot 😳pic.twitter.com/vfkYcurPUT — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) December 18, 2025

Para duelos entre equipos grandes, la entrada de aficionados del club visitante suele estar prohibida en Colombia para evitar incidentes, pero esta vez la alcaldía de Medellín había permitido el ingreso como gesto de paz en el fútbol. El intendente, Federico Gutiérrez, llamó “criminales” a los protagonistas de los disturbios.

La violencia en el fútbol colombiano acumula al menos 150 hinchas asesinados desde 2008, según investigaciones independientes, a falta de cifras oficiales.