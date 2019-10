Comienza el juicio a Pablo Bebote Álvarez

9 de octubre de 2019 • 09:47

Este miércoles comienza el juicio a Pablo Bebote Álvarez en el Tribunal Oral 5 de Lomas de Zamora. El ex líder de la barra brava de Independiente está acusado de tentativa de extorsión al técnico Ariel Holan, cuando lo interceptó a la salida de un entrenamiento en Villa Domínico y le exigió 50.000 dólares para financiar el viaje de su entorno al Mundial de Rusia 2018.

El Tribunal escuchará a 53 testigos antes de dar su veredicto y la pena que podría afrontar Álvarez es de cinco años de prisión, con un mínimo excarcelable de dos años y medio. La fiscal Mariana Monti no aceptó cambiar el juicio por una probation.

El el 19 de octubre de 2017, Bebote Álvarez esperó a Holan a la salida del complejo de Villa Domínico ingresó, junto con otros cuatro barras más, al vehículo en el que estaba el entrenador y eso se registró según los videos que se presentaron ante la Justicia. En ese violento encuentro le habrían dicho: "Acá aportaron todos los técnicos que pasaron, vos no vas a ser la excepción". Álvarez reconoció dicho encuentro en la antesala, pero asegura que no fue una extorsión ni una amenaza, sino un pedido de colaboración.

A pesar de todas las acusaciones, salvo que le den la pena máxima a Bebote, el ex líder de la barrabrava de los Rojos seguirá libre si es condenado, ya que no se le computan los antecedentes por reincidencia (su última condena cumplida data en 2004). Pero no terminan allí los problemas para Álvarez, ya que en un tiempo más deberá afrontar la causa por asociación ilícita en Independiente, en la que también está imputado Pablo Moyano.