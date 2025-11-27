Se conoció la sanción para Estudiantes: suspensión para varios titulares y el presidente Verón

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió suspender a los jugadores de Estudiantes de La Plata involucrados en el “espaldazo” en el partido contra Rosario Central por los octavos de final del torneo Apertura. Todos los integrantes del plantel que protagonizaron ese hecho fueron castigados con dos fechas para cumplir en el primer torneo de 2026.

Además, el órgano suspendió al presidente del club, Juan Sebastián Verón por seis meses. Las suspensiones a los futbolistas se harán efectivas en el próximo torneo oficial, por lo que podrán enfrentar a Central Córdoba este sábado, en el cruce por los cuartos de final del Clausura.

El tribunal se reunió desde las 15 en el edificio de la AFA en la calle Viamonte y estudió tanto el informe del árbitro Pablo Dóvalo en el que se hablaba de “incitación a la violencia” por la actitud de los futbolistas pincharratas como el descargo del club platense. Y publicó un extenso fallo con su decisión final.

El tribunal de Disciplina impuso además una pena económica a Estudiantes de La Plata consistente en el valor de 4000 entradas generales -muy cercano a límite que establece el reglamento de penas, que es de 5000 tickets- y le prohibió a Santiago Núñez ejercer la capitanía por los próximos tres meses.

Los jugadores que arrancarán la temporada 2026 con dos fechas de suspensión -si es que la AFA no determina una amnistía, una costumbre de sus últimos años- son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain -quien no podrá jugar contra Central Córdoba el partido de cuartos de final por haber sido expulsado contra el Canalla-.

El fallo del Tribunal de Disciplina referente al "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes Redacción LA NACION

Estudiantes de La Plata, además, había pedido la reducción de la pena de Guido Carrillo, quien había cumplido dos de las cuatro fechas de suspensión que había recibido por un codazo a Joaquín Laso, de Tigre. Pero el tribunal no se expidió sobre el caso, por lo que el goleador de Magdalena deberá purgar ese castigo contra los santiagueños y en un eventual partido de semifinales.

El fallo del tribunal de Disciplina tiene varios detalles curiosos. Por un lado, asegura que su deber es sentar un “precedente disuasivo ante este tipo de actitudes”. Los integrantes del órgano disciplinario de la AFA obviaron el hecho de que Central Córdoba de Santiago del Estero también estaba obligado a hacerle el pasillo a Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado 10 de noviembre. El partido se jugó en el estadio Bautista Gargantini y la Lepra estrenaba su título de campeón en la Copa Argentina. No hubo homenaje. Tampoco reprimenda. “Fue un error de la AFA. Olvidamos avisarles a ambos equipos”, concedieron en la casa madre del fútbol argentino ante la consulta de este diario.

En los considerandos del fallo, el tribunal explica por qué resuelve que los futbolistas del Pincha queden suspendidos recién para el próximo torneo y no en el actual: “Este tribunal entiende que la suspensión de los jugadores por dos fechas debe cumplirse en el próximo torneo oficial (...) de modo que la sanción resulte ejemplificadora pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición actual”, reza el fallo, publicado en la página web de la AFA.

La decisión del órgano disciplinario se basa en el artículo 12 del código de transgresiones y penas: “La conducta reprochada se encuadra en el marco del art. 12 del Código, que autoriza la imposición de suspensiones de hasta treinta (30) partidos a los jugadores que incurran en hechos inmorales, reprobables o disciplinariamente graves; dentro de ese marco, una sanción de DOS (2) fechas de suspensión aparece como moderada y compatible con el principio de proporcionalidad, atendiendo a que el hecho no fue aislado ni individual, sino de carácter grupal y conscientemente asumido”.

Sobre el castigo al presidente de la institución, Juan Sebastián Verón, el tribunal resolvió suspenderlo por seis meses de toda actividad futbolística. Un castigo bastante menor al que le aplicó en su momento a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, luego de su encontronazo con el árbitro Andrés Merlos y de la conferencia de prensa en la que criticó con dureza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“El eventual disenso del Presidente y de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata con expresiones públicas de autoridades o dirigentes debió canalizarse por las vías institucionales previstas en el ordenamiento federativo (presentaciones formales, notas, recursos, solicitudes de rectificación, etc.), y no mediante un acto público y colectivo que desnaturaliza el pasillo de homenaje y proyecta un mensaje de menosprecio hacia el club campeón y hacia la propia competición”, dice el tribunal, que no detalló si el fallo fue unánime o dividido.

Otros tiempos: Juan Sebastián Verón y Claudio "Chiqui" Tapia, en el estadio Uno X

Y agrega, sobre la figura de Verón: “Es, por tanto, el propio Presidente [por Verón] quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado, lo que revela que no se trató de un gesto improvisado o aislado de algún jugador, sino de una directiva emanada de la máxima autoridad institucional del club”. Hasta el momento, el club platense no emitió ningún comunicado sobre la sanción a través de sus redes sociales.