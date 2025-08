Independiente contrató a Matías Abaldo, que en enero debió volver a Uruguay por su salud mental

Independiente se refuerza con un futbolista que a principios de año dejó la Argentina para volver a Uruguay por un tema de salud mental. El delantero Matías Abaldo, que convirtió cinco goles y dio cuatro asistencias en los 36 partidos que disputó con Gimnasia La Plata, llegará al Rojo en préstamo por un año, en una cifra estimada en 130.000 dólares, mientras se negocia con Defensor Sporting una opción por su pase. El club uruguayo tiene el 65 por ciento de los derechos federativos. En las próximas horas llegará al país para cumplir con la revisión médica y sumarse al plantel.

“Estoy muy contento de llegar a un club como Independiente, un grande del continente. Estoy con mucha ilusión. Lo tomo como una revancha en el fútbol argentino”, expresó Abaldo el martes, antes de embarcar desde Montevideo. Extremo derecho, gambeteador y veloz, de buen cabezazo, fue campeón mundial Sub 20 con Uruguay en el torneo que organizó la Argentina en 2023. Convirtió dos goles en los tres primeros partidos, hasta que una lesión en una rodilla le quitó lugar entre los titulares. También integró el Preolímpico Sub 23 que dirigió Marcelo Bielsa, aunque con peores resultados, ya que fue eliminado en la etapa de grupos y se quedó afuera de los Juegos de París.

Con 19 años había llegado en agosto de 2023 en préstamo a Gimnasia, que le vio buenas condiciones y compró el 35 por ciento de su ficha a Defensor en julio de 2024 por 600.000 dólares. En el segundo semestre del año pasado había tenido un buen arranque, con goles a Vélez, Banfield e Instituto en los primeros cuatro partidos, pero a fines de octubre, una lesión en el pubis lo marginó de los últimos nueve cotejos y le desencadenó una crisis personal. El sitio internacional Transfermarkt, que hace un seguimiento de cada jugador, en cada encuentro que Abaldo estuvo de baja puso como causa “Depresión/Burnout”. Un caso más de un deportista de la alta competencia que siente que debe parar o cambiar.

Lo inesperado surgió a principios de 2025, antes de la pretemporada, cuando Abaldo le planteó a Gimnasia la necesidad de regresar a Montevideo por motivos personales. Por entonces, su representante, Edgardo Lasalvia, dio un panorama de la situación: “Matías está contenido por su familia. Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema muy de fondo. Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz“.

Lasalvia fue elocuente con los riesgos que se corrían: “Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado, no quiero que pase lo mismo que con el Morro García”. La referencia era para el delantero uruguayo que se suicidó en su departamento en Mendoza mientras era jugador de Godoy Cruz.

Gimnasia fue comprensivo con Abaldo a través de un comunicado oficial: “Fue licenciado para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar. Desde el club estamos en contacto con su familia para brindar acompañamiento. Agradecemos el respeto y la comprensión en situaciones sensibles como esta. ¡Fuerza, Mati! ¡Todo Gimnasia está con vos!“.

De vuelta a Montevideo para estar con su familia, Abaldo comenzó con un tratamiento psicológico y en la segunda quincena de febrero se sumó a la pretemporada de Defensor. Tras una práctica, declaró en Telemundo: “Me siento contento de estar acá. El grupo me recibió de la mejor manera, es gente que ya conocía, le agradezco también al cuerpo técnico. Me siento mucho mejor, estoy con tratamiento, voy mejorando, volviendo a tener ganas de estar dentro de una cancha”.

Sobre las causas que condicionaron su carrera comentó: “Fueron situaciones familiares, extra-futbolísticas y también deportivas porque me tocó pasar por una lesión. Me afectó estar lejos de mi familia”. Agradeció el apoyo que recibió de figuras del fútbol charrúa: “Me llegaron mensajes de Cavani, de Luis Suárez, de mucha gente del fútbol y de otras personas que no son conocidas y pasaron por situaciones similares a la mía. Eso fue un plus. Espero acomodar mi cabeza, asentarme en Defensor. Y si el día de mañana toca irme, hacerlo estando bien de la cabeza, estar fuerte“.

En 2025, Abaldo disputó 19 cotejos en Defensor, con tres goles y cinco asistencias, sin sufrir lesiones. Su última presencia fue el sábado, en la derrota por 4-0 ante Boston River.

Julio Vaccari aprobó la contratación en cuanto le comunicaron la posibilidad de traerlo. Abaldo se ajusta a su esquema 4-3-3 con extremos, si bien para el sector derecho ya llegó como refuerzo Walter Mazzanti. El otro delantero que sumó en este mercado de pases es Ignacio Pussetto. Independiente tuvo mal arranque en el segundo segundo, con la eliminación en la Copa Argentina y el último puesto en la Zona B del Clausura, tras un empate y dos derrotas. El sábado recibe a River. Para remediar la baja productividad ofensiva -tres goles en cuatro cotejos- confía en un Abaldo recuperado.