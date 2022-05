Roland Garros: quién es Holger Rune, el joven de 19 años que eliminó a Stefanos Tsitsipas en París

PARIS.– Durante los últimos meses, fue Carlos Alcaraz el que acaparó todas las luces como estrella de la nueva generación. Un protagonismo que el murciano, de 19 años recién cumplidos, se ganó con creces, con excelentes resultados, hasta subirse al número 6 del mundo. Y de hecho, se mantiene en Roland Garros como uno de los aspirantes a la corona, instalado en los cuartos de final, etapa en la que se enfrentará este martes por la tarde contra Alexander Zverev. Pero, para sorpresa de muchos, Alcaraz no será el único Sub 20 entre los ocho mejores del abierto francés. Porque este lunes, el danés Holger Rune también se hizo lugar en las etapas decisivas, al eliminar al finalista del año pasado, el griego Stefanos Tsitsipas por 7-5, 3-6, 6-3 y 6-4. Su próximo adversario será el noruego Casper Ruud, octavo favorito, que eliminó al placo Hubert Hurkacz por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.

Rune, 40º del ranking mundial, nunca había ganado un partido de Grand Slam hasta la semana pasada, y llegaba a París con dos derrotas en sus apariciones previas en los cuatro principales torneos del tour. Pero en la primera rueda aquí eliminó al canadiense Denis Shapovalov; luego, eliminó al suizo Henri Laaksonen, y en la tercera etapa se impuso al francés Hugo Gaston. En los octavos, dio otro gran impacto, al ganarle al número 4 del mundo. Y ahora, junto a Alcaraz, se convierten en los primeros dos Sub 20 que llegan en conjunto a los cuartos de final del cuadro masculino desde que lo lograron Hendrik Dreekmann y Andrei Medvedev en el Abierto de Francia de 1994, hace casi tres décadas.

Holger Rune, de 19 años, no había superado ni una primera ronda en un Grand Slam antes de este Roland Garros NurPhoto - NurPhoto

Rune, apenas una semana mayor que Alcaraz, ya conoce algunos de los grandes escenarios del panorama tenístico. Considerado una de las grandes promesas del tenis desde que era muy chico, sabe lo que ser campeón de Roland Garros… como junior, título que alcanzó en 2019, cuando tenía 16. De hecho, terminó como número 1 del mundo junior en esa temporada, También ganó el Masters de juniors y disputó varios torneos profesionales, luego de recibir decenas de invitaciones especiales, impulsado por la empresa de management deportivo IMG. En el ATP de Buenos Aires, vale recordarlo, jugó en 2021, cuando perdió con el español Albert Ramos Viñolas, y también se estrenó con derrota esta temporada en el polvo de ladrillo porteño, superado por Sebastián Báez. No obstante, mejoró sus resultados y hace unas semanas obtuvo su primer título ATP, en Munich, casualmente el mismo día que Báez se consagró en Estoril.

Lo mejor del partido

Su debut en el cuadro principal de un Grand Slam se produjo nada menos que en el Arthur Ashe, la pista central del US Open, luego de superar la clasificación y enfrentarse en la primera rueda con Novak Djokovic, antes de arrebatarle un parcial al número 1 y caer en cuatro sets frente a 25.000 espectadores. “Quiero decir que fue una gran experiencia para mí lo del año pasado y no lo cambiaría por nada, pero al mismo tiempo no es bueno enfrentarse a los mejores en primeras rondas; prefiero encontrármelos un poco más adelante”, explicó aquí en Roland Garros.

Alcanzó el puesto 40° con un gran salto, ya que estaba por detrás del 400° a comienzos del 2021. El título de hace unas semanas en Munich, que incluyó un excelente triunfo sobre Alexander Zverev, 3º del ranking, le significó un premio de 81.000 euros, además de un flamante BMW... aunque el problema es que Rune aún no tiene carnet de conducir. “No he tenido tiempo aún de sacármelo”, explicó, como símbolo de la ajetreada vida que llevan los tenistas profesionales. “Pero, cuando tenga un poco de tiempo libre, prometo obtenerlo y conducir el coche”, agregó de inmediato. Sus pasos son seguidos de cerca por Aneke, su madre, que lo sigue a todos lados, y Alma, su hermana mayor. De hecho, ella era la primera que empezó a jugar al tenis en la familia. Pero el que terminó por dedicarse a pleno fue Holger. Desde su etapa junior es entrenador por Lars Christensen.

El mejor momento de su corta carrera: Holger Rune, en los cuartos de final del abierto francés NurPhoto - NurPhoto

“Tengo una sensación increíble. Estaba muy nervioso al final”, dijo Rune, que disputa su primer Abierto de Francia. “Estaba muy nervioso. Me dije a mí mismo que tenía que seguir con mi plan”, admitió luego de un final tenso. Y es que estaba dos sets a uno arriba, y con dos quiebres de servicio, para ubicarse 5-2 en el cuarto set. Pero Tsitsipas lo quebró en cero, le ganó nueve puntos en fila, y hasta tuvo la chance de igualar en 5, pero Rune se recompuso a tiempo y aseguró su gran victoria en el primer punto de partido, justo cuando el reloj superaba las tres horas de juego.

Y, claro, surgen las comparaciones con Alcaraz, compañero de generación, y con el que llegó a compartir hasta algún torneo junior en dobles. Pero Rune lo tiene claro: “Creo que merece toda la atención que está teniendo. Ha hecho cosas increíbles, como ganarles a Djokovic, a Rafa (Nadal). Lo merece, y se ve que mejora a cada paso, así que no lo veo como un problema, tiene todo el crédito. En cuanto a mí, voy a mi propio ritmo, a mi estilo, y tratando de mejorar a mi manera, y me siento bien. Todos tienen su camino por recorrer, y éste es el mío”.

Los cuartos, completos

La llave de cuartos de final se completó por la noche con el triunfo de Marin Cilic. El croata, campeón del US Open 2014, superó ampliamente al ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, por 6-2, 6-3 y 6-2. En busca de las semifinales, el número 23 del mundo se enfrentará con el ruso Andrey Rublev, ganador del italiano Jannik Sinner por 1-6, 6-4, 2-0 y retiro por lesión.