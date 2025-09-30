Independiente: la carrera entre Puma y Atomik por proveer la ropa y la manifestación de los hinchas

Comparado con los resultados, el juego y la ubicación en la tabla de posiciones, el de la marca de ropa que viste un equipo de fútbol puede parecer un tema menor, casi una frivolidad. Seguramente es así en la mayoría de los clubes, pero en el convulso presente continuo que Independiente vive desde hace un par de décadas, es capaz de provocar un sismo de varios grados en la escala Richter.

El lunes por la noche, la Comisión Directiva aceptó la última oferta de la empresa Atomik para reemplazar a Puma como proveedora oficial de la indumentaria del Rojo el próximo 1 de enero, y la decisión produjo una inmediata catarata de rechazos. No había pasado media hora desde que se conoció la noticia cuando agrupaciones políticas de la oposición –Puro Sentimiento Rojo y Gente de Independiente fueron las primeras– a la junta que preside Néstor Grindetti lanzaron convocatorias de protesta frente a la sede de la avenida Mitre, de Avellaneda. El aviso de que la firma del nuevo contrato, que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2031, tendría lugar el miércoles logró que todas acabasen uniéndose en una concentración llevada a cabo en la tarde-noche del martes.

[SEDE]🚨20:00, la gente pide por el llamado a elecciones pic.twitter.com/dkXWWhSMQ3 — Muy Independiente (@MuyCAI) September 30, 2025

¿De verdad un cambio de ropa debe generar semejante revuelo? Quienes no conozcan ni sigan el día a día del universo Independiente, sin dudas harán muy bien en hacerse esa pregunta. Incluso en los foros de hinchas hubo algunos que manifestaron su recelo ante lo que consideran una reacción desmedida, aunque para la mayoría no resulta nada sorprendente.

Ciertos deterioro y descontento en la relación con la fabricante alemana Puma, que lleva 16 años equipando a las divisiones deportivas de la entidad y cuyo contrato concluirá a fin de año, fueron alentando durante varios meses la posibilidad de la llegada de un nuevo proveedor de camisetas. Casi nadie le dio mayor trascendencia, hasta que se supo el nombre de la principal marca interesada y, más aun, cuando se conoció el vínculo de amistad de Grindetti y, sobre todo, Daniel Seoane, secretario general de la institución y presidente in pectore durante buena parte de la actual gestión, con Martín Gándara, el dueño de Atomik, la empresa en cuestión. Seoane y el exitoso empresario, dedicado al comercio textil y también al desarrollo urbanístico –es promotor de un lujoso barrio privado en la zona de Hudson–, son vecinos en el country Abril, situado en el sur del conurbano.

En el duelo ante Banfield, Independiente presentó su nueva equipación Puma; la marca alemana viste al equipo desde hace 16 años. Fotobaires

Los sucesos del segundo partido con Universidad de Chile por Copa Sudamericana y sus consecuencias terminaron de agotar la paciencia de los hinchas rojos y de quebrar la ya de por sí delicada relación que mantenían con la dirigencia que gobierna el club desde noviembre de 2022 y cuyo mandato acabará en octubre de 2026, es decir, cinco años antes de que termine el pacto que se proyecta firmar con Atomik.

📌 Comunicado oficial



El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que, a la fecha, no existe contrato firmado para el sponsoreo técnico más allá del 31 de diciembre de 2025.



Durante el último mes, la Comisión Directiva ha evaluado las propuestas… pic.twitter.com/6iCM0I6G9h — C. A. Independiente (@Independiente) September 30, 2025

Desde aquella noche, los insultos y cantos en contra de los directivos que ya aturdían en el aire del Bochini desde mucho antes, se multiplicaron hasta el infinito. El intento de las autoridades de desviar las culpas hacia Conmebol y la Policía de la Provincia de Buenos Aires fracasó, y los dedos acusatorios señalaron la incapacidad mostrada por Grindetti, Seoane y el resto de los integrantes de la mesa chica para prevenir los incidentes que ocurrieron. La pésima trayectoria del equipo en el torneo Clausura –último en su zona, sin victorias– es el ingrediente perfecto para completar el cóctel.

Así, el “episodio Atomik” no es más que la gota que rebalsa el vaso.

Empresa de capitales argentinos, Atomik acumula muy poca experiencia en la provisión de indumentaria a clubes de fútbol. Viste solamente a San Lorenzo, desde el pasado enero, a partir de un acuerdo alcanzado por Gándara con Marcelo Moretti, el entonces presidente del club de Boedo, que más tarde fue acusado de corrupción hasta ser desplazado. Su prestigio, su renombre internacional y su capacidad de distribución en todo el territorio nacional no admiten comparaciones con los de Puma. De hecho, en la página de internet del que sería nuevo proveedor se puede comprobar que cuenta con apenas una docena de tiendas propias en el país, todas ellas, ubicadas en el AMBA.

San Lorenzo, también conflictuado, es el único club que viste Atomik en el fútbol local.

Golpeada por la falta de conquistas, el desfile de entrenadores y un desempeño general dotado de muchas más sombras que luces en los últimos años, la gente del Rojo entiende que despertar el interés de una marca de alcance mundial es una señal de respeto a una historia que viene sufriendo demasiados tropiezos. Por eso, y aun sin tratarse de un descenso futbolístico, siente que el cambio propuesto es bajar peldaños en imagen y posicionamiento en el mercado mundial del fútbol.

La definición de la situación, además, llega envuelta en bruma. Los rumores sobre cuál sería la empresa ganadora del nuevo contrato de ropa fueron fluctuando desde junio, cuando se filtró que Atomik ofrecía una cifra económica muy superior a la de Puma, lo que avalaría el cambio. Un mes más tarde se supo que la empresa alemana había igualado esa cantidad –potestad incluida en su contrato con el club–, lo que llevó a suponer que su continuidad estaba asegurada. Ahora se conoció del giro de 180 grados.

🔴 Los hinchas colgaron pancartas expresándose contra la comisión pic.twitter.com/VD5WLZHWGA — Diabólicos (@DiabolicosAr) September 30, 2025

En las horas que siguieron a la noticia, ningún dirigente del club expuso con transparencia las razones de la decisión. “La oferta de Atomik es muy superior, tanto en la cuota inicial [se habla de unos tres millones de dólares] como en el pago anual”, señaló Grindetti en su única aproximación al tema. Puma, a su vez, manifestó en un comunicado su voluntad de seguir siendo el proveedor del Rojo. Desde la empresa se afirma que la última oferta de su rival fue realizada fuera de los términos acordados y Puma no descarta demandar al club si finalmente los jugadores salen a la cancha con ropa de Atomik en la primera fecha del torneo de 2026.

La marca de una camiseta puede ser un tema frívolo, pero ahora sabemos que si se cuela en medio de cierto contexto solo necesita la cercanía de un fósforo para convertirse en un incendio de proporciones. Lo muestra Independiente, un club cuya originalidad para inventarse problemas parece interminable.