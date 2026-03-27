Independiente le ganó 4-2 a Atenas de Río Cuarto por las gambetas de Facundo Valdez y avanzó en la Copa Argentina

Independiente impuso su jerarquía ante Atenas de Río Cuarto (del Federal A), lo venció por 4-2 en el Estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia, y se clasificó a los 16vos de final de la Copa Argentina. Ahora se medirá con el vencedor de la llave entre Unión y Agropecuario, que jugarán este lunes. Fue un triunfo a puras gambetas, así anotaron Facundo Valdez y Luciano Cabral; por esa vía Abaldo también desequilibró para asistir en el cuarto tanto. El último gol lo hizo Felipe Tempone, un 9 debutante de 20 años. El Rojo venía de perder 2-1 contra Talleres como local y está en un momento de incertidumbre y debilidades defensivas, pero la mejor noticia fueron los desequilibrios de Facundo Valdez, quien le dio el pase-gol a Pussetto en el tercero y tiene todos los boletos para reemplazar al expulsado Abaldo ante la Academia. El clásico de Avellaneda se jugará el sábado 4 de abril en el estadio del Rojo.

Gustavo Quinteros hizo una apuesta de riesgo teniendo en cuenta las dificultades de Independiente para encontrar regularidad desde los niveles individuales y rendimientos colectivos: en esa dirección, Juan Manuel Fedorco iba a ser el capitán en lugar de Rodrigo Rey, que fue suplente luego de 146 partidos, y también estuvieron en el banco Lomónaco, Avalos, y Malcorra. Tomó la cinta Marcone, que tampoco iba a ser titular, pero apareció a último momento por un malestar estomacal de Fernández Cedrés.

Nacho Pussetto festeja el segundo gol del Rojo Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

En el esquema 4-3-3 elegido por Quinteros, con Marcone de 5 y Pérez Curci y Cabral a sus costados como interiores, las rotaciones le permitieron a Ignacio Pussetto ser 9. Cuando al exHuracán le toca compartir el ataque con Avalos, suele moverse más por los costados, donde no se lo ve del todo cómodo. Como centrodelantero recibió una falta de Pagliaricci en la puerta del área que Abaldo, con una floja ejecución, no transformó en llegada de riesgo. Pero se llenó la boca de gol para el 2-0 con un zurdazo bajo al palo izquierdo. Luego falló un mano a mano tras recibir una buena habilitación de Cabral, pero levantó la autoestima de cara a lo que viene.

Atenas de Río Cuarto debutó en el Grupo C del Federal A el último sábado con una victoria como local por 3-1 frente a Cipolletti. Pero las ilusiones de dar la sorpresa ante el Rojo le duraron poco. Las respuestas físicas siempre son un tema con estos eqiupos, y a tal punto que enseguida debió hacer una modificación: ingresó Thiago Pagliaricci por la lesión de Agustin Galeazzi.

Así se puso en ventaja @Independiente de la mano del Tucu Valdez 👹 https://t.co/f8wmEmOyYO pic.twitter.com/bMmIPsI85p — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 27, 2026

El equipo de Martin Gastón Leva no se metió atrás: intentó agruparse para recuperar la pelota, pero buscó con salidas rápidas tratar de sorprender al Rojo. Pagó cara la diferencia de jerarquías y no le alcanzó la reacción final. Apenas un ejemplo: en la segunda etapa, perdiendo 0-3, Paulo Oballes se perdió un gol increíble abajo del arco luego de una pelota parada.

Una de las cosas que más le preocupaban a Quinteros con respecto a los últimos partidos era que los rivales le convertían goles con facilidad. Los cuatro tantos recibidos de Unión, los dos de Instituto, en Córdoba, y el encuentro que Talleres le dio vuelta en Avellaneda (también con dos anotaciones) fueron más que una señal de alarma.

Y encima el primer tiro libre con efecto de Quiroga desde la derecha lo hizo suspirar al DT antes que rechace con un puño el arquero Blázquez. A los 16 minutos, Facundo Quiroga activó un contragolpe 3 vs. 2 en favor de Atenas, pero no llevó peligro porque eligió mal el pase final. Los festejos (tres tantos en cuatro llegadas) calmarían al DT, que igual no paró de anotar cosas en el banco para charlar en el entretiempo. Eso sí: los dos recibidos sobre el final potenciaron esa sensación de inseguridad de la defensa roja.

La proyección de Valenzuela, lateral izquierdo de Independiente Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Tres goles en 21 minutos

A los 10 minutos el Rojo elaboró su primera jugada de gol. Paradójicamente nació de un contraataque iniciado por Marcone, continuado por Abaldo con una aceleración por la derecha y mal finalizado por Pérez Curci, con un remate débil que controló de manera sencilla el arquero Soria. El que no falló fue Facundo Valdez, la promesa de 19 años que, tras dejar sentado al lateral derecho Ríos en el área con una gambeta, definió con un derechazo al primer palo: fue la culminación de una buena acción elaborada por el Rojo y que tuvo como anteúltimo interlocutor a Pérez Curci (20 años), que tras desequilibrar por la derecha asistió a Valdez con un centro rasante.

El 2-0 también nació de contraataque: un centro de Valdez desde la izquierda fue controlado de pecho por Pussetto y -si bien tuvo tiempo para acomodarse- resolvió con eficacia. En la tercera llegada, Independiente marcó el segundo tanto. Y el tercero llegó con Luciano Cabral, luego de otra asistencia de Valdez y tras hacer pasar de largo a Francisco Araya colocó la pelota junto al palo izquierdo del arquero.

En la segunda etapa, apareció un grosero error del árbitro Espinoza, que tras un tiro libre frontal de Cabral cobró una infracción sobre Ríos cuando el que lo rozó fue un compañero: es el arquero quien terminó perdiendo solo la pelota: todo finalizaba en gol de Fedorco, pero el juez sancionó falta en ataque.

Lo mejor del partido

La diferencia en el marcador le dio tiempo para más pruebas a Quintero: Felipe Tempone, centrodelantero de 20 años, hizo su debut en primera (ingresó por Marcone) y Joel Medina -18 años- por Valdez. Y en tiempo récord, Tempone convirtió de arremetida el 4-0 tras un desborde y centro atrás de Abaldo.

La atajada del final fue del arquero Soria, que le desvió un penal a Santiago Montiel, que remató cruzado tras una mano (ahora sí) bien sancionada por Espinoza.

Pero el epílogo fue sorpresivo: Atenas de Río Cuarto encontró dos golazos con el tiro libre de Quiroga y el violento remate lejano y cruzado de Rivadero. El DT Quinteros se fue con anotaciones que le siguen preocupando en la defensa, pero al menos sonrió con las gambetas ofensivas, sobre todo las del juvenil Valdez.