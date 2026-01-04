Independiente, limitado por la austeridad y obligado a consolidar un proyecto para volver a ser protagonista

Todos conocían el camino, la puerta de entrada, los vestuarios, el gimnasio, las canchas y hasta el salón del desayuno o el almuerzo. El plantel de Independiente regresó este sábado a los entrenamientos para inaugurar el 2026 sin que nadie pudiese alegar un fallo del GPS para llegar tarde al predio de Villa Domínico. O, dicho de otro modo, sin ningún integrante nuevo, ni entre los futbolistas ni en el cuerpo técnico. Un poco porque la austeridad será el eje rector del presente mercado de pases del Rojo (casi todo lo que ingrese será destinado a saldar deudas internas o de fichajes anteriores), y otro poco porque, por ahora, tampoco dejó la entidad algún peso fuerte que colabore con el ingreso de divisas o merezca la búsqueda urgente de un reemplazo.

“El plantel es muy bueno, suficiente como para ser protagonista en el fútbol argentino y luchar por ganar un título. Uno siempre quiere mejorar el funcionamiento con alguien más, tal vez en la delantera o el mediocampo, pero hoy tenemos dos jugadores por puesto -y en algún caso incluso más-, y el que llegue debe suplantar las condiciones del que se vaya o agregar algo con relación a los que ya están”, analizaba el técnico Gustavo Quinteros pocos días antes del brindis por el fin de año, y con ese talante recibió a un grupo que afronta el año con sensaciones diversas, hasta contradictorias.

Gustavo Quinteros consiguió cerrar el 2025 de Independiente con cuatro victorias consecutivas

Sobrevive la bronca por haberse quedado a las puertas de la clasificación a una copa continental en 2025. Hay sed de revancha tras el desplome que sufrió el equipo en la mayor parte del torneo Clausura –“No podemos volver a cometer esos errores”, comentaron a su turno Rodrigo Rey y Federico Mancuello, los líderes espirituales del vestuario-. Pero al mismo tiempo existen la posibilidad de poder trabajar sin interrupciones entre semana para afinar funcionamiento y sistemas de juego; junto a la obligación de estar en la pelea por los tres títulos locales y la presión por levantar uno de ellos, 24 años después del último festejo puertas adentro del país.

Las cuatro victorias al hilo con las que Independiente cerró el año pasado ampliaron el crédito que Quinteros supo ganarse a lo largo de su trayectoria y reavivar una ilusión que, por ahora, se ve reforzada por la permanencia de las cartas más valiosas de ese mazo con el que se pretende volver a repartir juego.

🔙 ¡Vuelta al trabajo en Domínico!



Esta mañana, el Plantel Profesional se realizó los estudios médicos pertinentes y comenzó las tareas de preparación en el predio de Villa Domínico.



ARQUEROS

Mateo Morro

Joaquín Blázquez

Rodrigo Rey

Lucas Lavagnino



DEFENSORES

Jonathan De

Ni Kevin Lomónaco ni Santiago Montiel tienen a corto plazo ofertas firmes para cambiar Avellaneda por algún otro destino; y solo Felipe Loyola parece tener pie y medio en la rampa de salida. Las negociaciones con el Santos que lidera Neymar avanzan a paso lento, ya que faltan concretar los avales que garanticen el pago de los 6 millones de dólares netos por el 80 % del pase (el Rojo comparte propiedad con Huachipato y le quedaría la mitad de ese dinero), pero todo hace suponer que acabará vistiendo la histórica camiseta de Pelé.

El panorama no deja de ser una extrañeza dentro de un fútbol tan volátil como el argentino, donde de un año al otro puede cambiar hasta la mitad de un plantel. Y tal vez sea esa chance de consolidar un proyecto la que enciende la esperanza en el hincha del Rey de Copas. “Cada vez es más difícil formar un equipo que identifique a la gente todos los años. Más todavía en un club como Independiente, donde se pide jugar y ganar como pasaba antes”, sentencia Quinteros con la certeza de contar con el tiempo y el material necesarios para conseguirlo.

Por eso, más que pensar en nuevos fichajes, su mayor insistencia fue lograr que se mantenga la base con la que ya venía trabajando. Ya consiguió la renovación del vínculo con Rodrigo Fernández Cedrés, que quedó con el pase en su poder el 31 de diciembre y acordó un contrato por dos años 24 horas antes de la presentación en Domínico. De hecho, fue el único ausente (autorizado) en el estreno.

El arquero Rodrigo Rey, uno de los pilares de Independiente Pilar Camacho

También sellaron su continuidad Mancuello, en una decisión que tuvo tanto de futbolístico como de sentimental: “Retirarme en Independiente es el sueño de mi viejo y seguro que de mi tío”, dijo luego de llegar a un acuerdo con el club y con el entrenador para seguir en 2026 y, si el físico lo permite, incluso seis meses más. Y mirando hacia el futuro, el juvenil Tomás Parmo, a quien se le puso una cláusula de salida de 20 millones de dólares que el tiempo dirá si es tan exagerada como en principio suena.

Parmo será uno de los jugadores de la Reserva que harán la pretemporada con los grandes, junto a algunos que ya llevan varios meses alternando presencias esporádicas en convocatorias, banco de suplentes o incluso en el equipo, como Mateo Pérez Curci, Jonathan De Irastorza, Enzo Taborda (puede ir cedido a Barracas), Josías Palais, Alan Laprida y Joel Medina; y otros menos conocidos, como Felipe Tempone, Nicolás Garrido y Luciano Barros Ayala. Quinteros ya anunció que algunos de ellos serán incluso titulares en el primer amistoso que dispute el Rojo, frente a Alianza Lima el sábado 10.

A todos estos pibes se les deben sumar como “novedades” los retornos de Juan Manuel Fedorco desde el Puebla mexicano y, sobre todo, la repesca de Javier Ruiz luego de su muy buen año en Barracas Central para discutirle el puesto de extremo a Walter Mazzantti y Matías Abaldo.

El citado encuentro ante Alianza, más los del día 13 frente a Millonarios de Colombia y el del día 16 contra Montevideo Wanderers, todos ellos a jugarse en el Parque Viera de la capital uruguaya, serán las pruebas de las que dispondrá Quinteros para afinar el debut en el torneo Apertura, nada menos que recibiendo al Estudiantes campeón en el estadio de Bochini y Alsina.

Después de doce meses agitados y ciclotímicos, en los que arañó una final de campeonato pero que terminaron con las manos absolutamente vacías, Independiente se dispone a barajar y dar de nuevo. La empresa no será fácil. Le espera un año que se prevé agitado en lo institucional, ya que finalizará con la elección de nuevas autoridades en octubre, y con una cuenta corriente que no habilita soñar con figuras de renombre. Un cuerpo técnico de garantías y la continuidad de casi todo el plantel son los ases que se guarda en la manga para lograr el equilibrio que le faltó en 2025; regresar a su vieja amiga, la Libertadores, y sobre todo, levantar ese título que se niega desde hace más de dos décadas y las gargantas rojas festejar.