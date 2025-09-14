Independiente no tiene paz: ya sin Vaccari, suenan los posibles reemplazantes con retos difíciles e inmediatos

A la crisis institucional que atraviesa desde hace más de dos décadas, Independiente sufre (una vez más) el mal momento deportivo. Atrás quedó un primer semestre en el que llegó a ser uno de los mejores equipos del fútbol argentino. El panorama se oscureció definitivamente con la derrota ante Banfield por 2 a 0 de este último sábado, una caída que provocó el estallido de los hinchas, que bramaron contra la dirigencia en el Libertadores de América.

Los resultados son demoledoramente negativos: el Rojo lleva 10 partidos sin ganar, con eliminaciones en la Copa Argentina y Sudamericana, después de los incidentes con Universidad de Chile. Para colmo de males, Julio Vaccari presentó su renuncia como entrenador al no poder enderezar el rumbo.

En línea con la salida del exDT de Defensa y Justicia, desde la dirigencia del club de Avellaneda ya cuentan con un DT interino para continuar con los trabajos del plantel, mientras suenan posibles reemplazantes. En lo inmediato, se viene San Lorenzo y luego el clásico ante Racing.

La caída de este sábado frente al Taladro, en el duelo de la fecha 8 del Torneo Clausura, fue el golpe final para Vaccari que en 61 partidos dirigidos en el Rojo totalizó 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Sin embargo, el camino para su salida tuvo tres grandes motivos en este segundo semestre, además del bajo rendimiento: la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina ante Belgrano, el mal trago en la Copa Sudamericana frente a la U de Chile, con el escándalo en el estadio Libertadores de América que generó la descalificación también en los octavos, y este presente desalentador en el Clausura con tres puntos y el último puesto en la zona B.

Julio Vaccari dejó ser el entrenador de Independiente, que ya busca su reemplazante LUIS ROBAYO - AFP

En principio, el plantel de Independiente comenzará los trabajos de la semana con un entrenador interino. Carlos Matheu, el exdefensor del club y actual DT de la reserva, tomará las riendas en la previa del partido del próximo domingo ante San Lorenzo como local. En este contexto, la comisión directiva encabezada por el presidente Néstor Grindetti comenzó a trabajar en la búsqueda del reemplazante de Vaccari. Si todo avanza rápido, el nuevo DT podría estar en el banco de suplentes contra el Ciclón. Si no, el debut sería nada menos que en el clásico ante la Academia en el Cilindro, el domingo 28.

En la danza de nombres, el primer gran candidato es Gustavo Quinteros, que como reciente paso en el fútbol argentino dirigió a Vélez en 2024, un equipo que fue protagonista alcanzando la final de la Copa de la Liga, el subcampeonato en la Copa Argentina y el título de la Liga Profesional. Su último paso fue breve y decepcionante en Gremio. Sin trabajo desde abril, sonó en Boca y recientemente rechazó a Colo Colo, y lo apuntaron desde las selecciones de Chile y Perú tras el final de las eliminatorias sudamericanas, lo que lo coloca dentro de un mercado al alza y seguramente como una alternativa cotizada.

Gustavo Quinteros, el principal candidato para ser el futuro DT del Rojo Manuel Cortina

No sería la primera vez que Quintero sea un posible nombre que circuló para dirigir al Rojo. En 2022 le habrían ofrecieron el cargo, pero Quinteros lo rechazó. Luego, el propio protagonista desmintió la noticia. El segundo nombre que suena con fuerza es el de Luis Zubeldía. Con pasado en Racing, a algunos directivos de Independiente les gusta su perfil. Es un DT joven (44 años), que brinda posibilidades a los juveniles y tiene experiencia en todos los torneos que puede disputar el cuadro de Avellaneda. El exLanús dejó su cargo en San Pablo a mediados de junio y es buscado también por algunas selecciones sudamericanas.

El tercer nombre ya tuvo un paso en los Diablos Rojos. Se trata de Jorge Almirón, director técnico tras el ascenso desde la B Nacional en 2014. Si bien hizo una buena campaña inicial, no pudo ser campeón y se marchó en 2015 con 35 partidos dirigidos, de los cuales ganó 14, perdió 10 y empató 11. Aunque fue uno de los técnicos más destacados en el fútbol argentino en los últimos tiempos, sus últimas experiencias resultaron negativas en San Lorenzo, Lanús y Boca. Se desvinculó de Colo Colo hace alrededor de un mes y actualmente está libre.

Luis Zubeldia dejó su cargo en San Pablo el pasado 16 de junio, está libre y es otro de los candidatos Nicolas Aguilera� - AP�

Otra de las alternativas para el puesto vacante, pero con menor margen, es la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes llevaron a Platense a consagrarse en el Torneo Apertura e inmediatamente presentaron la renuncia expresando diferencias con la directiva calamar. Entonces muchos esperaron verlos aparecer rápidamente en otro equipo, pero eso no sucedió y desde ese momento se mantienen a la espera de nuevos desafíos.

Quien asuma tendrá nueve partidos (restan ocho fechas, además de un choque pendiente ante Platense por la fecha 6) para enderezar el rumbo de un plantel que por el momento se está quedando afuera de las copas internacionales para el próximo año. Además, la misión será tratar de meterlo entre los ocho primeros de la zona B para tener chances concretas de pelear por el título, algo que será muy difícil.

Se viven momentos difíciles en Independiente. Una situación que no se termina nunca en un club repleto de deudas y que además no da una vuelta olímpica a nivel local desde el año 2002. Con Vaccari se alimentaron las ilusiones de los hinchas, algo que no sucedía desde la campaña de Holan en 2017. El próximo entrenador será el quinto que llegue en la gestión de Néstor Grindetti en apenas dos años, tras los pasos de Stillitano, Zielinski, Tevez y Vaccari.