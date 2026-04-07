Independiente Petrolero vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Para Racing, el debut en el torneo llega justo después del golpe que significó perder el clásico de Avellaneda con Independiente. Como visitante, cayó por 1-0 por el Apertura, en un partido en el que Adrián “Maravilla” Martínez falló un penal que “picó” y se le fue por encima del travesaño. Por su parte, Independiente Petrolero, que afronta su primera participación internacional, sufrió una dura goleada por 3 a 0 frente a Nacional Potosí en el debut en el campeonato boliviano.