Independiente Petrolero vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana
Se enfrentan en Sucre en el inicio del grupo E; en tanto, por la Libertadores, Independiente Rivadavia le gana por 1-0 a Bolívar
¡Gol de Racing!
Martirena cruzó un remate que se coló en el primer palo y aumenta la ventaja Racing: está 2-0. Sacó provecho de una desatención defensiva después de que Independiente Petrolero se perdió el empate con un achique de Cambeses que se elevó y Rivas no logró convertir de cabeza.
Cambeses salvó a Racing
Cambeses impide el empate. Se estiró el arquero y con un manotazo bloqueó el remate cruzado de Rivas, de zurda. Enseguida, Rodríguez despejó.
¡Gol de Racing!
Sosa se animó luego de tomar la pelota en ataque, tras un rebote, y desde la puerta del área convierte el 1-0 para Racing, cuando estaba sufriendo el partido el equipo de Avellaneda.
Racing sufre en la altura
Racing intenta manejar la pelota, pero no logra prosperar demasiado en la cancha. Independiente Petrolero mantiene el orden y genera el mayor peligro, con movimientos rápidos cuando recupera la pelota. Estuvo cerca del gol nuevamente con un centro que dos jugadores no llegaron a conectar.
¡Se salvó Racing!
Rodrigo Rivas pasó entre los centrales de Racing con una buena acción individual y cuando quedó cara a cara con Cambeses definió desviado en su intento de cruzarla al segundo palo. Independiente Petrolero se perdió el primer gol en una jugada de claro peligro.
¡PARA AGARRARSE LA CABEZA! Rodrigo Rivas avisó y tuvo una chance clarísima para marcar el 1-0 de Independiente Petrolero ante Racing.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026
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Independiente Rivadavia ya gana en Mendoza
En Mendoza, Independiente Rivadavia se puso en ventaja al minuto de juego: le gana por 1-0 a Bolívar, con un gol de Matías Fernández, que definió por encima del arquero Carlos Lampe, que llegó a tocarla pero no impidió el tanto.
Comenzó el partido: ya juega Racing
Mueve Racing y está en juego el partido en Sucre.
Los últimos ajustes: se viene el partido
Luego del calentamiento, los equipos vuelven a los vestuarios y en minutos regresarán a la cancha para el comienzo del partido. En el caso de Racing, de los trabajos previos participaron incluso los suplentes, que en su mayoría jugaron el sábado pasado con Independiente.
En simultáneo juega Independiente Rivadavia por la Libertadores
En simultáneo con Independiente Petrolero - Racing por la Copa Sudamericana jugará otro equipo argentino, pero por la Copa Libertadores: Independiente Rivadavia. El equipo mendocino recibe a Bolívar, otro representante boliviano en los torneos internacionales.
Los titulares de Racing
Ante Independiente Petrolero, el DT Gustavo Costas dispuso que Racing comience jugando con un equipo con la mayoría de los habituales titulares en el banco de suplentes. Así, sale con Facundo Cambeses; Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Duván Vergara; y Adrián Martínez.
¡Así forma Racing esta tarde en Bolivia! 🩵👊🏻 pic.twitter.com/EnuNLSUX9a— Racing Club (@RacingClub) April 7, 2026
Cómo llegan los equipos
Para Racing, el debut en el torneo llega justo después del golpe que significó perder el clásico de Avellaneda con Independiente. Como visitante, cayó por 1-0 por el Apertura, en un partido en el que Adrián “Maravilla” Martínez falló un penal que “picó” y se le fue por encima del travesaño. Por su parte, Independiente Petrolero, que afronta su primera participación internacional, sufrió una dura goleada por 3 a 0 frente a Nacional Potosí en el debut en el campeonato boliviano.
Bienvenidos a la cobertura de Independiente Petrolero vs. Racing
En el comienzo de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana, esta tarde, desde las 19, Racing visita a Independiente Petrolero en el estadio Olímpico Patria de Sucre, a 2790 metros del nivel del mar. El partido será transmitido en vivo por ESPN y arbitrado por el peruano Augusto Menéndez. En este espacio estaremos con lo más destacado del encuentro.
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