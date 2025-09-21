Independiente - San Lorenzo, por el torneo Clausura 2025

Independiente y San Lorenzo se miden en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del torneo Clausura 2025. El partido encuentra a dos rivales que atraviesan momentos institucionales complicados y un triunfo serviría como alivio para cualquiera.

A los 15 minutos de la primera etapa llegó el primer acercamiento y fue para el Cuervo. Reali recibió en la medialuna y buscó el arco. Su remate buscaba el ángulo, pero Rodrigo Rey tuvo tiempo de llegar muy tranquilo y poner sus manos para salvar el arco del Rojo. En los primeros minutos, el visitante está mejor.

Caño de Tripichio, remate de Reali y buena atajada de Rey 🧤



En 25 minutos y tras algunas jugadas en la que hubo infracciones que cortaron el desarrollo del partido, el árbitro del partido Sebastián Zunino pareció perder el rumbo y provocó el enojo de los futbolistas de ambos equipos del público de Independiente.

En el local, el último sábado, Julio Vaccari dejó su cargo tras la caída ante Banfield. A pesar de que la directiva del Rojo se movió rápido y el viernes firmó Gustavo Quinteros como entrenador, el equipo no gana hace 10 partidos y hoy presenta a la dupla interina de la Reserva formada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

En el Ciclón, por su parte, el martes pasado la comisión directiva se reunió y, ante las renuncias efectivas de varios de sus integrantes, el club quedó en acefalía. En este contexto se miden dos de los clubes más grandes del país.

Los Diablos Rojos salieron a la cancha con la siguiente formación: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Pablo Galdames y Iván Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo y Diego Tarzia; Gabriel Ávalos.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude forma de este modo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Alan Hernández y Elías Báez; Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli y Matias Reali; Alexis Cuello.