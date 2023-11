escuchar

Más allá de las luces que merecidamente enfocan al Diablito Claudio Echeverri, el creativo futbolista que ya debutó en la primera división de River, el seleccionado argentino Sub 17 que esta mañana obtuvo la clasificación para los cuartos de final del Mundial de Indonesia (goleada 5-0 ante Venezuela; el viernes se medirá con Brasil), ostenta una joya, un jugador distinto y picante, que se roba las miradas por su capacidad ofensiva y atrevimiento: Santiago López Grobin, de Independiente. Le anotó un gol a la Vinotinto y fue elegido como el jugador del partido en el estadio Jalak Harupat, de Bandung.

Santiago López Grobin ya debutó en la primera de Independiente https://www.instagram.com/santiiloopez11

Nacido en Nono, provincia de Córdoba, el delantero llegó al club de Avellaneda a los once años. Era una prueba de toda una semana, pero él quedó al segundo día. “Me dicen el cordobés”, se presentaba hace tres años ante la entrevista del medio partidario Locoxelrojo. “Me gusta gambetear y tratar de pegarle al arco. Soy rápido y me gusta tirar a colocar: directo al ángulo”, decía, con una sonrisa, y consultado con qué futbolista de la primera de Independiente le gustaría jugar, no dudó: “Con Sánchez Miño, tuve una charla con él y me gustó mucho”.

Capitán de los equipos que integró en las inferiores, López afirma que los ejemplos a seguir en su vida son sus papás. Apasionado por el cuarteto, como buen cordobés, tiene a Lionel Messi como guía futbolística: “Es el más grande de todos”. Su sueño es “llegar a primera, ganar la Libertadores y jugar en Europa”, dijo en la misma entrevista.

Santiago López Grobin bajo la mirada de Ricardo Zielinski, que lo hizo debutar en la primera del Rojo https://www.instagram.com/santiiloopez11

Tras destacarse en el Sudamericano Sub 17 en Ecuador, en marzo/abril pasado, campeonato en el que la Argentina finalizó en el tercer lugar, Ricardo Zielinski, por entonces DT del Rojo, lo sumó a los entrenamientos de la primera división. “Cuando vuelva Santi López va a entrenar con nosotros. Queremos ganarle años y que no debute a los 23 años. Posiblemente le demos una semana con la familia y después se sume”, dijo el Ruso. Finalmente, tras ser suplente en seis oportunidades, debutó en la máxima categoría el 16 de julio, en la victoria 1-0 de Independiente ante Central Córdoba, en Santiago del Estero: ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo por Brian Martínez.

López no suele ocultar su estado de ánimo ni lo que piensa. Durante el Sudamericano de Ecuador, tras la derrota 1-0 ante el seleccionado local, en Quito, utilizó sus redes sociales para realizar una impensada autocrítica. “Pido disculpas por el rendimiento que tuve en este partido, la verdad fui un desastre”, redactó el atacante en X (antes, Twitter). Claro que a partir de dicho posteo recibió decenas de comentarios de apoyo.

En febrero de 2022, López firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2024 y el club le asignó una cláusula de salida de 15 millones de dólares. En ese momento, Daniel Rolfi Montenegro, que estaba como asesor deportivo del club, participó en las negociaciones.

Si bien tiene olfato goleador, López no es un clásico centrodelantero. Es incansable y desequilibrante por los extremos, sobre todo por el derecho. Él mismo contó que se fijaba mucho en el juego de Alan Velasco, exjugador de Independiente y actualmente en Dallas de la Major League Soccer (acaba de sufrir la rotura de ligamentos cruzados).

En Indonesia, en el seleccionado Sub 17 que dirige Diego Placente, López logró una valiosa química con Echeverri y los otros intérpretes ofensivos del equipo, Agustín Ruberto (River), Ian Subiabre (River) y Valentino Acuña (Newell’s). Los cazadores de talentos ya apuntaron su nombre en sus cuadernos. Los hinchas de Independiente se ilusionan, pero también temen disfrutarlo por poco tiempo más.

