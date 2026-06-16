Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Inglaterra y Croacia correspondiente al grupo L del Mundial 2026 se disputará este miércoles 17 de junio a las 17.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Será el compromiso inaugural de la zona para ambos combinados nacionales en el certamen.

El momento de los equipos

Inglaterra y Croacia llegan a esta primera jornada de la fase de grupos con el objetivo de comenzar con el pie derecho en el torneo. Ambos seleccionados han intensificado su preparación en las últimas semanas para llegar en condiciones óptimas al debut en una de las sedes más importantes del certamen en Arlington.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Dallas Stadium promete ser una prueba de fuego para ambos equipos en el marco del grupo L. Las estadísticas recientes de rendimiento en competencias internacionales sugieren una paridad competitiva que podría definirse por mínimos detalles tácticos en esta etapa inicial del torneo.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa resultan fundamentales para las aspiraciones de ambos seleccionados de cara a la clasificación hacia la siguiente fase del Mundial 2026. Un resultado positivo en el debut no solo otorga una ventaja inmediata en la tabla de posiciones del grupo L, sino que también brinda la confianza necesaria para afrontar los compromisos restantes de la primera etapa.