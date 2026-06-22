Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Inglaterra y Ghana en la jornada 2 del certamen mundialista; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Inglaterra y Ghana correspondiente al grupo L del Mundial 2026 se disputará este martes 23 de junio a las 17.00 h en el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts.
El momento de los equipos
Inglaterra llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su victoria en la presentación anterior frente a Croacia por 4-2. Por su parte, Ghana también arriba tras sumar de a tres en su debut, luego de imponerse ante Panamá por un ajustado 1-0.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados llegan con confianza tras haber ganado sus respectivos encuentros inaugurales en esta fase de grupos. La capacidad goleadora exhibida por Inglaterra en su debut frente a Croacia contrasta con la solidez defensiva que mostró Ghana para mantener su valla invicta contra Panamá.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo L. Un triunfo para cualquiera de los dos representaría un paso fundamental hacia la clasificación a la siguiente instancia del torneo, consolidándose en la parte alta de la tabla de posiciones.
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