Juan Manuel Azconzábal es el DT de Deportes Antofagasta de Chile; si logra desvincularse, será el próximo entrenador de Unión de Santa Fe Fuente: FotoBAIRES

José E. Bordón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2020 • 23:59

SANTA FE.- Unión sigue siendo el único equipo de la Primera División que no tiene DT. A pesar de los 93 días que pasaron desde que renunció Leonardo Madelón (12 de marzo), aún continúa sin conseguir director técnico para su plantel superior.

Según admiten sus dirigentes, esto va a solucionarse en no más de 10 días. La idea es que el nuevo entrenador esté disponible a partir de julio cuando se reanuden -si esto se llegara a confirmar- los entrenamientos de los planteles. Pero además, este mes la institución tatengue tendrá que resolver qué contratos renueva de su plantel, muchos de los cuales caducan el 30 del corriente. Y para tomar estas decisiones suele ser clave la opinión del técnico.

Todo apunta a que Juan Manuel Azconzábal se calce el buzo que dejó Madelón, el hombre que logró dos clasificaciones históricas para disputar la Copa Sudamericana (2019 y 2020). El Vasco (46 años) está trabajando en Chile. Hasta fin de año tiene contrato con Deportes Antofagasta, equipo que marcha en el quinto lugar del torneo trasandino. Si quiere poner fin a su relación laboral puede hacerlo, pero tendrá que abonar la cláusula de rescisión (U$S 50 mil). Unión no está en condiciones de afrontar esa erogación. Por lo tanto, para conseguir esa salida su manager, Cristian Bragarnik, trata de resolver una jugada "de ingeniería" para proponerle a los chilenos un reemplazante: Gustavo Álvarez (actual DT de Patronato de Paraná) o Dalcio Giovagnoli, también con experiencia en el fútbol del vecino país.

Néstor Gorosito es la opción B de los dirigentes de Unión; Pipo no renovaría su contrato con Tigre, que vence el 30 de junio de 2020 Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Los comentarios que se escucharon en las últimas horas sostienen que si los directivos del Deportes Antofagasta resuelven su nuevo entrenador, Azconzábal tendrá el camino despejado para llegar a Santa Fe, porque ya hubo acuerdo en las comunicaciones telefónicas sobre la paga por sus servicios. Antes tendrá que resolver su cuarentena en Santiago de Chile (lleva 1 semana) y luego la siguiente, cuando regrese a Argentina (15 días más).

El antecedente del Vasco dirigiendo a Atlético Tucumán es muy bueno, aunque no lo pudo repetir en Huracán. Además, Azconzábal ya estuvo en consideración de los dirigentes de Unión cuando se fue Pablo Marini en 2017, más allá que luego la dirigencia tatengue se decidió por ir a buscar nuevamente a Madelón.

Leonardo Madelón, que varias veces repitió que "Unión es mi lugar en el mundo", renunció el jueves 12 de marzo, cuando ya el coronavirus pasaba a ocupar las primeras planas de la prensa mundial. Según dijo ante los periodistas, "no pude terminar de asimilar cuando se nos desarmó el equipo, en junio del año pasado. Y este año nos estaba pasando lo mismo. Hicimos muchas cosas lindas y quedan recuerdos hermosos. Fueron seis años, con el intervalo de Belgrano. Y no es que el plantel no sirve, pero rearmar otra vez no es fácil", había expresado el ex DT de San Lorenzo, Gimnasia y El Porvenir, entre otros.

Si se frustra la llegada del Vasco Azconzábal (el director deportivo tatengue es Martín Zucarelli, que entrenó la reserva de Estudiantes cuando Azconzábal dirigía la primera división en 2012), la alternativa es Néstor Gorosito. El entrenador de Tigre finaliza su contrato con la entidad de Victoria el 30 de junio próximo y no renovará, según se anunció. "Pipo" también reúne las características y el perfil de entrenador que buscan el presidente Luis Spahn y Zuccarelli.

Leonardo Madelón renunció a la dirección técnica de Unión el 12 de marzo, pero los dirigentes todavía no encontraron reemplazante Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguillar

Entre tatengues gusta mucho la propuesta futbolística de Gorosito, con un perfil emparentado con lo que logró Leo Madelón. Además, tiene una gran actualidad debido al título que logró hace un año con el descendido Tigre, al obtener la Copa Superliga ganándole la final nada menos que a Boca por 2-0.

Los futbolistas que se les termina el contrato en julio son: Sebastián Moyano, Walter Bou, Jonathan Bottinelli, Jalil Elías, Federico Milo, Ezequiel Bonifacio, Brian Álvarez y Nicolás Mazzola.

En realidad, la primera opción que manejaron los directivos santafecinos como entrenador fue la de Sergio Rondina, con quien se tuvo una charla vía Zoom, pero finalmente se terminó inclinando por la opción de continuar en Arsenal, que le ofreció 18 meses más de contrato.

Tampoco hay que descartar del todo que surja algún entrenador que todavía no salió a la luz, o que tomen fuerza los que aparecen en un segundo escalón, como Néstor Lorenzo, Bruno Marioni y Eduardo Magnín.