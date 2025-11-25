Gimnasia dio la sorpresa: eliminó a Unión en Santa Fe y será el rival de Barracas Central en cuartos de final

Unión había sido uno de los equipos más regulares del Torneo Clausura en su rendimiento; sin descollar, pero con una cierta consistencia. No fue lo que se vio a la hora de lo verdad. En el primer cruce, en el mata-mata, el equipo santafesino tropezó en su propia casa, y en la noche del lunes fue víctima del Lobo. Gimnasia, que tenía el horizonte oscuro después de la derrota en el clásico contra Estudiantes (0-2), enderezó el rumbo con Fernando Zaniratto, el conductor interino: cuatro victorias seguidas. Entró en los octavos casi por la ventana -goleó 3-0 a Platense en la última fecha- y dio un buen impacto en Santa Fe, donde se impuso por 2-1 para sacar boleto a cuartos de final, donde se medirá con Barracas Central.

Gimnasia aprovechó dos chances con diferencia de cinco minutos para silenciar al público del Tatengue que llenó la cancha. A los 19, y tras un gran saque de arco de Nelson Insfrán. Alejandro Piedrahita envió un centro por lo bajo y fue Manuel Panaro el que se quedó con un rebote corto de Matías Tagliamonte para establecer el 1 a 0.

El festejo de Manuel Panaro tras anotar el 1-0 Fotobaires

A los 24, llegó el segundo. Nicolas Barros Schelotto envió un córner desde la derecha, con pierna zurda. La pelota se abrió y cayó en la línea del área chica para el cabezazo certero de Enzo Martínez que estableció el 2 a 0.

A partir de allí, el local tomó el protagonismo para buscar el descuento con más corazón que juego, pero ocasionó poco peligro hasta el final de la primera mitad.

Mauricio Martínez frena la escapada de Panaro Fotobaires

Pero faltaba mucho por delante. Reaccionó Unión, que descontó con una preciosa chilena de Tarragona. Iban apenas 8 minutos, y ese descuento encendió la ilusión santafesina.

El partido se abrió. Chelo Torres pudo haberlo liquidado cuando enganchó y metió un tiro raso que superó a Tagliamonte, pero Maizon Rodríguez llegó a despejar con lo justo en la línea. Respondió Unión con una escapada de Colazo por la izquierda, para superar a Insfrán, pero esta vez fue Martínez el que evitó el empate del Tatengue.

El susto pareció revitalizar al Lobo, que emparejó el desarrollo del partido, que podría haberlo sentenciado en otro tiro de esquina, en el que Enzo Martínez volvió a ganar, pero aquí la pelota salió al lado del poste.

Cuando iban 35 minutos, Unión tendría su última ocasión. Marcelo Estigarribia bajó de cabeza un pase largo y asistió al ingresado Diego Armando Díaz, que controló y definió, pero el disparo que dio en el poste izquierdo de Insfran. No hubo más, y Gimnasia celebró.