Colón - Unión, por la Copa de la Liga: horario, TV y formaciones

Unión tiene este domingo la posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en el estadio de Colón, que lo espera clasificado y puede eliminarlo, en el clásico de Santa Fe. El partido, interzonal de la 13ª y última fecha de la primera rueda, se iniciará a las 18 y será dirigido por Ariel Penel y transmitido de TNT Sports.

Colón, líder de la zona A desde la primera fecha, será juez de su clásico adversario, que sólo en caso de ganar se garantizará sin depender de terceros el pasaje a la siguiente etapa. La otra chance es que Unión empate y a la vez no ganen Independiente (vs. Huracán en Parque Patricios) y Lanús (vs. Talleres en La Fortaleza). El conjunto dirigidos por Juan Manuel Azconzábal marchan cuarto en el grupo B, con 18 unidades, una más que el Rojo y dos más que el granate.

En tanto, Colón ya aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo y un empate lo dejaría a las puertas del primer lugar definitivo de la zona, ya que aventaja por 2 puntos a Estudiantes de La Plata y posee una mejor diferencia de goles. El clásico entre sabaleros y tatengues puede repetirse en la primera instancia eliminatoria, que enfrentará a los primeros de un grupo con los cuartos del otro y a los segundos con los terceros.

Unión es una de las gratas revelaciones del torneo. Shining Porras Design n' Photography Copyright - Fotobaires

En cuanto a la conformación de los equipos, ambos entrenadores trabajaron durante la semana con la idea de tocar lo menos posible las alineaciones. Por el lado del local, Eduardo Domínguez preservaría a Federico Lértora (cuatro tarjetas amarillas) para el cuarto de final, a pesar del positivo de coronavirus del juvenil Tomás Moschión, el único jugador de características similares. Eso abrió la puerta de la titularidad al colombiano Yéiler Góez.

En tanto, Azconzábal reemplazará con Federico Vera a Brian Blasi, también afectado por Covid-19, en una sustitución de pieza por pieza semejante. La posibilidad de una segunda variante, la del lateral Federico Gerometta por el volante Marco Borgnino, asomó en los últimos entrenamientos, en cuyo caso el DT cambiaría el esquema a cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros.

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Yéiler Góez y Gonzalo Escobar; Alexis Castro, Luis Rodríguez y Facundo Farías. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Unión: Sebastián Moyano; Franco Calderón, Juan Carlos Portillo y Claudio Corvalán; Federico Vera, Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo y Nicolás Peñailillo; Marco Borgnino o Federico Gerometta; Juan Manuel García y Gastón González. Director técnico: Juan Manuel Azconzábal.

Sebastián Moyano; Franco Calderón, Juan Carlos Portillo y Claudio Corvalán; Federico Vera, Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo y Nicolás Peñailillo; Marco Borgnino o Federico Gerometta; Juan Manuel García y Gastón González. Director técnico: Juan Manuel Azconzábal. Árbitro: Ariel Penel.

Ariel Penel. Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Brigadier General Estanislao López. Hora: 18.

18. TV: TNT Sports.

