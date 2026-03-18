Inter Miami vs. Nashville, con Lionel Messi, en vivo

La definición de la serie tiene una particularidad que pone en situación delicada a Inter Miami. En caso de repetirse el 0-0 de la ida se jugará una prórroga y, si se mantiene empatado el duelo por cualquier resultado en esos 30 minutos, se definirá por penales. Pero cualquier igualdad con goles en los 90 minutos regulares le dará el pasaje directamente a Nashville, por la validez extra del tanto logrado como visitante. Desde luego, en caso de haber un ganador, ése será el que avanzará a la siguiente instancia.