Inter Miami vs. Nashville, con Lionel Messi, en vivo
Las Garzas juegan el partido de vuelta de los octavos de final del certamen más prestigioso de Norteamérica
Insiste Nashville
Con una pierna despeja St. Clair, tras un buscapié lanzado desde la derecha luego del despeje de un córner. En desventaja, Nashville va al ataque.
¡Messi salva a Inter Miami!
Messi se lanza al piso para despejar al córner una acción de peligro de Nashville, en un tiro libre que el visitante jugó por sorpresa. Ovación para el rosarino por su entrega.
UN JUGADOR COMPLETO: LEO MESSI, SÍ, LEO MESSI... ¡BLOQUEO DEL GOAT PARA EVITAR EL PELIGRO CERCA DEL ARCO DE INTER MIAMI!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026
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¡¡¡Gol de Messi... que llegó a los 900!!!
Messi abre el marcador con una soberbia definición entro del área. Tras un centro atrás de Reguilón, el rosarino controló la pelota, la cuidó y sacó el zurdazo cruzado entre las piernas de un rival para poner el 1-0 para Inter Miami y sellar el gol 900 de su carrera.
¡900 veces Lionel Messi! ⚽ pic.twitter.com/3oLNdqxLno— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026
Inter Miami se perdió el primer gol
En el inicio, Inter Miami maneja la pelota y ensaya las primeras llegadas. En un ataque veloz por la derecha, Berterame quedó cara a cara con el arquero, pero la enganchó al buscar definir de primera y Schwake le bloqueó el remate con sus piernas.
¡Se juega!
Mueve Berterame y ya está en disputa el partido revancha entre Inter Miami y Nashville en Fort Lauderdale.
¡A la cancha!
Con algo de demora, en un día lluvioso desde la mañana, los equipos van hacia el campo de juego. La noche en Florida aporta un ingrediente extra a la definición.
Los 11 de Nashville
Nashville tiene confirmados sus titulares para el juego de esta noche: Schwake; Najar, Palacios, Woledzi, Lovitz; Yaezbek, Corcoran; Espinoza, Mukhtar, Madrigal; y Surridge.
PULLING NO PUNCHES 👊😤@TheChampions | #EveryoneN pic.twitter.com/aauaFgSbtO— Nashville SC (@NashvilleSC) March 18, 2026
Los titulares de Inter Miami
Mascherano dispuso que Inter Miami salga a la cancha con el siguiente equipo para enfrentarse con Nashville: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael y Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul e Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi y Telasco Segovia, y Germán Berterame.
Tonight’s XI 🫡💗 pic.twitter.com/1E3P3gWSws— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 18, 2026
El mensaje de Mascherano
“Es una serie que está muy igualada no sólo en el resultado [0-0], sino también en el nivel de los equipos. Necesitamos el apoyo de nuestra gente para pasar a los cuartos de final. Es una gran oportunidad para que todos vengan al estadio”, expresó el DT Javier Mascherano, en su mensaje previo al duelo de esta noche de Inter Miami con Nashville.
🎙️ Javier Mascherano: “Necesitamos el apoyo de nuestra gente para pasar. Es una gran oportunidad para que todos vengan al estadio.” pic.twitter.com/wW9qBLgMyB— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 17, 2026
Cómo se define la serie
La definición de la serie tiene una particularidad que pone en situación delicada a Inter Miami. En caso de repetirse el 0-0 de la ida se jugará una prórroga y, si se mantiene empatado el duelo por cualquier resultado en esos 30 minutos, se definirá por penales. Pero cualquier igualdad con goles en los 90 minutos regulares le dará el pasaje directamente a Nashville, por la validez extra del tanto logrado como visitante. Desde luego, en caso de haber un ganador, ése será el que avanzará a la siguiente instancia.
Messi va en busca de su gol 900
Tras convertir en el 2-1 sobre DC United por la MLS, Messi quedó a las puertas del gol 900 de su carrera, que no consiguió en la ida frente a Nashville el miércoles pasado, como visitante. Dado que no jugó el fin de semana por la liga, esta noche vuelve a tener la posibilidad de establecer otro hito en su trayectoria, que acumula 1144 partidos oficiales. Sólo Cristiano Ronaldo (965) tiene más tantos que el rosarino en la historia, incluidos los registros de los brasileños Pelé (757) y Romário (745), que sostenían públicamente haber superado la marca de 1000 goles.
Inter Miami cuidó a sus figuras en la MLS
En medio de su gira por diversos estados, entre duelos por la MLS y la Concachampions, Inter Miami jugó su quinto encuentro seguido como visitante el sábado pasado, ante Charlotte, y resultó en la segunda igualdad seguida sin goles. El DT Javier Mascherano reservó a la mayoría de los titulares aquella noche y, sorpresivamente, Messi no estuvo ni en el banco de suplentes, cuando en general el rosarino advierte que necesita competir asiduamente para no perder ritmo. Así, se guardó todas las energías para este partido decisivo.
Bienvenidos a la cobertura de Inter Miami vs. Nashville
Esta noche, desde las 20, Inter Miami recibe en el Chase Stadium a Nashville en el partido de vuelta de su serie de octavos de final de la Concachampions, con Lionel Messi como titular. El ganador avanzará a los cuartos de final del torneo norteamericano, tras el 0-0 en la ida. El juego será transmitido en vivo por Disney+ y ESPN, y LA NACION hará un seguimiento de lo más destacado, al instante.
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