Las razones de la salida de Mascherano de Inter Miami: afirman que hubo una “fuerte discusión en el vestuario”

Con el correr de los días se descubre el velo que rodea a la salida de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami, el equipo estadounidense en el que juegan Lionel Messi y Rodrigo De Paul, entre otros argentinos. El portal deportivo estadounidense The Athletic asegura este viernes que antes de la salida del Jefe como entrenador hubo “una discusión en el vestuario de Las Garzas tras el 2-2 con Red Bull”. El partido se disputó el sábado pasado en el flamante estadio del equipo de la Florida. Y fue el último bajo la dirección técnica de Mascherano. El club anunció su salida el martes. Adujo “motivos personales” del entrenador para tomar la decisión.

Otro argentino, Guillermo Hoyos, reemplazó a Mascherano. Y fue puesto al frente del plantel el mismo martes. “Las fuentes agregaron que el descontento dentro del grupo se originó por la decepcionante eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions, frente a Nashville SC, un rival al que habían vencido fácilmente en los playoffs del año pasado”, escribe el periodista Tom Bogert en The Athletic. Y agrega: “Una fuente del club señala esto como otra razón para la salida de Mascherano, más que el incidente del fin de semana, cuyos detalles aún no están claros según varias conversaciones. Pero era evidente que las tensiones habían ido en aumento”.

El abrazo entre Lionel Messi y Javier Mascherano luego de que Inter Miami se consagrara campeón de la MLS Cup ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Siempre según Bogert, “la dinámica entre Messi y Mascherano durante su etapa en el club era tal que a menudo discutían o tenían acalorados debates, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial. Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle, dada su relación y el respeto mutuo que existía entre ellos. Ambos jugaron juntos en la selección argentina y en el Barcelona”.

El reportaje de The Athletic agrega que “varias fuentes [del club] afirman no estar sorprendidas de que Hoyos sea el responsable [del equipo], al menos temporalmente, y una de ellas comenta: ‘Él nunca le dice que no a Messi’. Messi se ha referido anteriormente a Hoyos como su ‘padre futbolístico’ y, tras su llegada, se unió inicialmente al Miami como director de metodología de la academia del club”.

La foto que posteó Inter Miami para despedir a Mascherano @InterMiamiCF

El artículo concluye con una evaluación del perfil de Messi cada vez que pisa una cancha de fútbol: “Su comportamiento público se ha intensificado desde que se unió al club. Se le ve con frecuencia discutiendo con árbitros y miembros del personal de otros clubes. Fue multado en 2025 por ponerle la mano en el cuello al segundo entrenador del NYCFC, Mehdi Ballouchy, durante una acalorada discusión. A principios de este año, tras marcar contra el Orlando City, rival del club, Messi insinuó a un miembro del personal de Orlando que le daría su autógrafo”.

La despedida de Mascherano

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF”, comienza el mensaje de despedida de Mascherano, publicado el martes por el club en un comunicado. Y continúa: “Ante todo, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, en cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente en los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables.

“También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al Club de ahora en adelante. No tengo ninguna duda de que el Club seguirá logrando éxitos en el futuro. Les mando un gran abrazo y gracias por todo".

Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, en la presentación de Javier Mascherano como DT del equipo, en enero de 2024 MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mascherano, de 41 años, había asumido el cargo a principios de 2025 y tenía contrato hasta fines de 2027. Dirigió 67 partidos, con 38 triunfos, 15 empates y 14 derrotas. En diciembre último, además del campeonato de la Conferencia Este, conquistó la MLS Cup, el primer título en la historia de Inter Miami, tras vencer a Vancouver Whitecaps.

Qué dijo el dueño de Inter Miami

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, dejó palabras de despedida en el comunicado difundido por el club: “Javier siempre formará parte de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No solo por ser una parte clave de logros inolvidables, como ganar la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y su trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha aportado, deseándole nada más que lo mejor en su futuro profesional y personal”.